Księżna Kate i książę William świętują 9. rocznicę ślubu. Podziękowali poddanym za życzenia

Od bajkowego ślubu księżnej Kate i księcia Williama minęło już dziewięć lat. Małżonkowie doczekali się (póki co) trójki dzieci - George'a, Charlotte oraz Louisa. Ostatnio pisaliśmy, że książęca para miała na swoim ślubie tort, który składał się... z ośmiu pięter. Wszyscy pamiętają również piękną suknię Kate projektu Alexandra McQueena. Księżnej Cambridge bardzo zależało na tym, aby właśnie ten szczegół nie dostał się do informacji publicznej. Jednak tuż przed ślubem "The Sunday Times" ujawnił, kto zaprojektował kreację, a Kate na tę wiadomość miała zalać się łzami. Od tamtego momentu minęło już dziewięć lat, a szczęśliwe małżeństwo wspomniało tę wyjątkową chwilę na Instagramie.

Rocznica ślubu księżnej Kate i księcia Williama

Na oficjalnym Instagramie Kensington Palace pojawiło się wspomnienie ze ślubu Kate i Williama. Na widzimy parę młodą, która za rękę wychodzi z kaplicy. W opisie fotografii znalazły się podziękowania za życzenia z okazji dziewiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Dziewięć lat temu - dziękujemy za wszystkie cudowne wiadomości z okazji rocznicy ślubu księcia i księżnej Cambridge! - czytamy.

Również w komentarzach zaroiło się od życzeń fanów monarchii z całego świata.

Szczęśliwej rocznicy.

Wow, to już dziewięć lat?

Co to był za ślub! Szczęśliwej rocznicy!

To nasz przyszły król i królowa! - pisali.

Rzeczywiście, te dziewięć lat minęło bardzo szybko. Zastanawiamy się również, jak będzie wyglądała dziewiąta rocznica ślubu Meghan i Harry'ego. Myślicie, że będą świętować z rodziną królewską?