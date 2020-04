Gigi Hadid i Zayn Malik poznali się pod koniec 2015 roku i z założenia mieli jedynie współpracować. Owszem, modelka wystąpiła w teledysku piosenkarza do piosenki "Pillowtalk", jednak okazało się to jedynie początkiem, jak już dziś wiemy, ich burzliwej relacji. W ciągu pięciu ostatnich lata para rozstawała się i dawała sobie drugą szansę średnio dwa razy w ciągu roku. Wszystko wskazuje, że pomiędzy tą dwójką wszystko jest już w jak najlepszym porządku. W końcu Gigi spodziewa się pierwszego dziecka. To jeden z najbardziej gorących tematów w show-biznesie, a fani tylko podgrzewają atmosferę, spekulując już na temat płci malucha.

Gigi Hadid i Zayn Malik będą mieć córkę?

Wieść o ciąży Gigi Hadid była wielką niespodzianką dla jej fanów, jednak internauci już teraz domniemają, że modelka urodzi córkę. Dlaczego tak sądzą? Niespełna tydzień temu na Instagramie mogliśmy oglądać relację z 25. urodzin modelki. Internauci podejrzewają, że podczas skromnego przyjęcia najbliżsi pary mieli dowiedzieć się nie tyle o ciąży, a właśnie o płci dziecka. Balony z numerami 2 i 5, które symbolizowały wiek modelki, unosiły się przy wstążkach: jednej niebieskiej, drugiej różowej.

Bella Hadid na Instastory opublikowała zdjęcie różowego papieru, w dziecięcej torbie prezentowej, co zasugerowało jasno, że chodzi o dziewczynkę.

Bella Hadid instagram.com@bellahadid

Pozostali fani nie do końca się z tym zgadzają i uważają, że może być to jedynie przypadek, a Gigi urodzi chłopca. Obstawiamy, że sami zainteresowani ogłoszą płeć wyczekiwanego dziecka podobnie jak ciążę, czyli z zaskoczenia. Nie możemy się doczekać.

RG