Anna Samusionek pochwaliła się zdjęciem córki. Niedługo Angelika skończy 18 lat. "Piękna jak mama"

Anna Samusionek jest blisko ze swoją nastoletnią córką, ale ich relacje nie zawsze tak wyglądały. Kiedy Angelika była jeszcze małą dziewczynką, jej życie było podzielone na dwa światy - ojca i matki. Anna oraz Krzysztof Zuber nie mogli dojść bowiem do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad córką. W pewnym momencie Angelika trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Aktualnie matka i córka są szczęśliwe i wspólnie spędzają bardzo dużo czasu. Ostatnio dumna Ania pochwaliła się zdjęciem nastoletniej Angeliki.

Anna Samusionek pokazała córkę

4 października Angelika skończy 18 lat. Samusionek postanowiła pochwalić się nastolatką na swoim Instagramie. Opublikowała jej zdjęcie, na którym dziewczyna jest w pełnym makijażu. Mama i córka testowały wspólnie kosmetyki.

(...) Co prawda zanim zdążyłam użyć czegokolwiek, wyprzedziła mnie już moja córka - śmieje się aktorka.

W komentarzach od razu pojawiły się komplementy pod adresem młodej dziewczyny.

Śliczna córcia, Pani Aniu.

Piękna jak mama!

Wow, jaka śliczna buźka.

Piękna - pisali.

Anna Samusionek chętnie publikuje również zdjęcia sprzed lat. Widać na nich, że aktorka bardzo kocha swoją jedyną córkę.

Radosne chwile i wspomnienia są tym, czego powinniśmy się chwytać, gdy przestajemy widzieć światełko w tunelu.

Angelika i jej mama zostawiły przeszłość za sobą i cieszą się teraz każdą wspólną chwilą. Najważniejsze, że obie są szczęśliwe!