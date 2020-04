Związek Gigi Hadid i Zayna Malika był burzliwy. Rozstania i powroty, a teraz ciąża. Pamiętacie, jak się poznali?

28 kwietnia we wtorek wieczorem media obiegła informacja o ciąży Gigi Hadid. Była to wielka niespodzianka, ponieważ nikt oficjalnie nie potwierdził wcześniej, że para do siebie wróciła. Teraz jest już wszystko jasne. Przypomnijmy, jak to pomiędzy nimi było. A trochę się działo.

Związek Gigi Hadid i Zayna Malilka

Zayn i Gigi poznali się pod koniec 2015 roku, zaledwie trzy miesiące po rozstaniu piosenkarza z jego poprzednią partnerką Perrie Edwards. Ich znajomość zaczęła się od sfery zawodowej, bowiem modelka zagrała w teledysku artysty do piosenki "Pillowtalk". Podobno już wtedy pomiędzy tą dwójką iskrzyło, jednak sami zainteresowani nabrali wówczas wody w usta.

Niespełna kilka tygodni po premierze klipu Zayn przyznał, że Gigi nie jest jedynie jego przyjaciółką, a łączy ich znacznie więcej. Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca - tym bardziej, że wiosną 2016 roku para zadebiutowała razem na ściance.

Pierwszy kryzys

Pierwsze miłosne turbulencje przyszły bardzo szybko, bo zaledwie kilka miesięcy po ich pierwszym spotkaniu. Para oczywiście nie komentowała medialnych doniesień, a ich nieobecność tylko podsyciła zainteresowanie. Ku zaskoczeniu wszystkich, w lipcu 2017 roku Gigi i Zayn wystąpili wspólnie na okładce magazynu "Vogue", co świetnie wróżyło dla ich wspólnej przyszłości. Na instagramowych relacjach Gigi zauważyliśmy wówczas, że Zayn poznał już jej najbliższych.

Poważne rozstanie

Sielanka skończyła się w marcu 2018 roku. Sprawa była na tyle poważna, że wystosowano oficjalne oświadczenia do mediów.

Gigi i ja przeżyliśmy cudowny, kochający i zabawny związek. Mam dla niej mnóstwo uwielbienia, jako kobiety i przyjaciółki - pisał wówczas Zayn.

Zaledwie trzy miesiące po oficjalnym rozstaniu para zdecydowała się dać sobie drugą szansę. Zayn ponownie spędzał sporo czasu z rodziną ukochanej, jednak zaledwie rok później, aby nie było zbyt nudno, przychodzili następny kryzys. Media wówczas spekulowały, że Gigi spotyka się z kimś innym. Miało to mieć miejsce w wakacje 2019 roku.

Gigi i Zeyn - znowu razem

Ta dwójka naprawdę nie może bez siebie żyć, bo zaledwie kwartał później jeszcze raz spróbowali stworzyć związek. Tym razem wszystko trzymali w tajemnicy, a o ich powrocie dowiedzieliśmy się dopiero podczas 25. urodzin Hadid, na których bawiła się z Malikiem.

Ledwo fani zdążyli nacieszyć się ich powrotem, a tu nagle wieść o ciąży. Z pewnością z nimi nie można się nudzić.