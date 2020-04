Księżna Kate i książę William świętują 9. rocznicę ślubu. Jest nagranie z ostatnich "panieńskich" chwil Kate

29 kwietnia - to właśnie tego dnia księżna Kate i książę William świętują swoją rocznicę ślubu. Z tej okazji na jednym z profili instagramowych, uważnie śledzących życie rodziny królewskiej, zostało zamieszczone historyczne wideo z ich przygotowań do ślubu. Co robili Kate i William w dzień przed niezwykłą uroczystością?

Rocznica ślubu księżnej Kate i księcia Williama

Księżna Kate ostatnią noc jako panna spędziła razem ze swoją siostrą Pippą i mamą. Panie udały się tego dnia do hotelu Goring (ostatnio Meghan Markle z księciem Harrym raczyli się w tamtejszej restauracji lunchem). Na zamieszczonym wideo możemy zobaczyć, że przed hotelem witało je grono Londyńczyków, dla których ta uroczystość była absolutnie wyjątkowa - był to pierwszy "królewski" ślub od wielu lat.

Co w tym czasie robił William?

Jak tradycja nakazuje, przyszli małżonkowie na noc przed ślubem musieli być rozdzieleni. Gdy Kate spędzała miło czas z mamą i siostrą, William przebywał w Clarence House - u swoich rodziców, gdzie też tłumy ludzi go nie opuszczały. Jak się okazuje, dzień ślubu dla Williama był także wyjątkowy. Sam książę wyznał, że spał tylko 30 minut, co było spowodowane nerwami i wiwatującym tłumem ludzi.

Dziewięć lat temu panna Catherine Middleton oraz jej matka i siostra, Carole i Pippa Middleton przybyły do hotelu Goring, aby spędzić wspólnie ostatnią noc przed ślubem. W międzyczasie książę William witał tłumy zgromadzone przed Clarence House, gdzie przebywał przed ślubem - czytamy pod zamieszczonym postem.

Dodatkowo na oficjalnym koncie na Instagramie książęcej pary zamieszczono zdjęcie wspominające ten niezwykły dzień. Na fotografii widzimy jeden z najbardziej znanych kadrów z ceremonii, na którym Kate i William wychodzą z kościoła.

Ślub Kate Middleton i księcia Williama

Przypomnijmy, że księżna Kate i książę William zaręczyli się w listopadzie 2010 roku. Pół roku później, dokładnie 29 kwietnia 2011 roku złożyli sobie przysięgę ślubną. Cała ceremonia była transmitowana w telewizji, przed którą zebrały się miliony widzów. Tłumy nie tylko gościły przed telewizorami, ale i na londyńskich ulicach. Tam miliony Londyńczyków zgromadziły się, by choć na chwilę zobaczyć Kate i Williama - formalnie przyszłego króla i królową Wielkiej Brytanii.