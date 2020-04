Kris Jenner ma 64 lata, a wygląda, jakby miała 40. Zainwestowała w świetnych specjalistów. Spójrzcie, jak zmieniała się jej twarz

Kris Jenner doskonale wiedziała, co zrobić, by o jej rodzinie usłyszał cały świat. Najpierw wyszła za mąż za znanego prawnika Roberta Kardashiana, by po trzynastu latach rozwieść się z nim i poślubić olimpijczyka, Bruce’a Jennera, dziś znanego jako kobietę o imieniu Caitlyn. Amerykanie pokochali jej patchworkową rodzinę, a dziś każdy jej członek to znany celebryta. Obecność w telewizji wymagała od przedsiębiorczej Kirs pewnych zachowań. Zabiegi medycyny estetycznej to dla niej nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne jest jednak to, jak Jenner wygląda w wieku 64 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani śmieją się z Kim Kardashian. Gwiazda ostro odpowiada na zarzuty i pokazuje, co skrywa w lodówce

Jak zmieniała się twarz Kris Jenner?

Kris urodziła się 5 listopada 1955 roku. Za kilka miesięcy skończy więc 65 lat. Fani z całego świata nie mogą wyjść z podziwu, jak w takim wieku, można wyglądać tak dobrze. Receptura jest jedna, motywacja do ćwiczeń i miliony na koncie. Dwukrotna rozwódka pokochała zabiegi medycyny estetycznej i trzeba przyznać, że z wzajemnością. Trafiała na świetnych specjalistów, którzy bardzo dobrze znali się na swoim fachu, co w dzisiejszym świecie nie jest takie oczywiste. Celebrytka prezentowała się na ściankach nienagannie, zawsze jej skóra promieniała. Do poniższego zdjęcia pozowała w 2003 roku z drugim mężem i córkami, Kylie i Kendall.

Kris Jenner z mężem i córkami: Kylie i Kendall East News

Tajemnicą nie jest, że żaden z członków rodziny Kardashian i Jenner nie wyglądałby dzisiaj tak młodo, gdyby nie wizyty u lekarzy medycyny estetycznej. Jak czytamy na stronie serwisu "Mirror": według eksperta kosmetycznego i chirurga MYA Cosmetic Surgery, Kris najprawdopodobniej przeszła wiele różnych zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych.

Kris i Bruce Jenner East News

Ekspert twierdzi, że Jenner ma na koncie na przykład kilka operacji nosa.

Sugeruję, że Kris mogła mieć zabieg Rhinoplastyki - grzbiet jej nosa wydaje się być cieńszy, a czubek i nozdrza mniejsze i lekko uniesione. (...) Zabieg chirurgiczny polegający na zmniejszeniu wielkości nozdrzy nazywa się redukcją podstawy Alar. Zmianę kształtu nosa w taki sposób można było uzyskać jedynie chirurgicznie, a nie konturowo.

Z innych chirurgicznych zabiegów warto wymienić lifting szyi, do którego celebrytka przyznała się w 2015 roku. Poniżej zdjęcia Kris z 1988 roku i 2019.

Kris Jenner East News

Do niechirurgicznych zabiegów należy wszelkiego rodzaju botoks i ostrzykiwanie się. Widać wyraźnie, że w przypadku Kris zmiany nastąpiły na brodzie, a przede wszystkim policzkach i ustach.

Wierzę, że Kris mogła zostać poddana niechirurgicznej obróbce wypełniaczy warg, ponieważ ma nieco pełniejsze usta w porównaniu ze starymi zdjęciami. Prawdopodobnie zapewniono ją, że usta nadal będą wyglądać niezwykle naturalnie i proporcjonalnie do rysów twarzy.

Kris Jenner PR Photos/ Screen z E!

Ekspert serwisu twierdzi również, że specjaliści nie mogli zostawić bez naruszenia czoła Kris.

Najprawdopodobniej miała botoks na czole, które jest gładkie i między brwiami. Uniesione są też łuki brwiowe.

Kris Jenner EASTNEWS/Instagram

Nawet jeśli Jenner przeszła wszystkie wyżej wymienione zabiegi, było warto. Wygląda dziś zdecydowanie młodziej, niż kilkanaście lat temu. Pytanie, czy ten stan będzie trwał wiecznie.

ZOBACZ TEŻ: Od pięknej kobiety, do ofiary zabiegów medycyny estetycznej. Jak zmieniła się Nicole Scherzinger? Niestety bardzo