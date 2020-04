"Too Hot to Handle". Tylko jedna para przetrwała i zbudowała stabilny związek. Nie byli faworytami widzów

Niedawno pisaliśmy o nowym kontrowersyjnym programie randkowym Netfliksa. Uczestnicy "Too Hot to Handle" (seksowni i skłonni do pieszczot single) są zamknięci w luksusowym kurorcie, gdzie obowiązuje żelazna zasada dotycząca seksu. Jest on zakazany, tak jak i całowanie. Za złamanie regulaminu bohaterowie programu tracą pieniądze z ewentualnej nagrody, czyli 100 tysięcy dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon o skandalach w

"Too Hot to Handle" - tylko jedna para przetrwała

Program "Too Hot to Handle" został nakręcony rok temu, a na Netfliksie udostępniono już wszystkie odcinki. Po zakończeniu show internauci zaczęli zastanawiać się, jak potoczyły się dalsze losy ich ulubieńców. Chodzi przede wszystkim o to, które pary przetrwały. To udało się jedynie Francesce Fagaro i Harry'emu Jowsey. Zakochani regularnie publikują w sieci wspólne zdjęcia. Pod jednym z nich influencerka nazwała nawet swojego chłopaka "rodziną".

Fani "Too Hot to Handle" kibicują Francesce i Harry'emu, jednak są zaskoczeni, że to akurat im udało się zbudować stały związek. Początkowo oboje stronili od poważniejszych relacji. Co więcej, Jowsey dwa lata temu wygrał nowozelandzki program "Heartbreak Island". Zaledwie kilka dni po finale zerwał ze swoją partnerką Georgią Bryers. Wygląda jednak na to, że dojrzał.

"Too Hot to Handle" - przyjaźń zamiast miłości

Wiele emocji wzbudzało też kiełkujące uczucie pomiędzy Sharronem Townsendem i Rhondą Paul. W wywiadzie dla "Women's Health" kobieta potwierdziła obawy fanów i wyznała, że nie jest już w związku z kolegą z programu. Mimo to nadal się przyjaźnią i pozostają w kontakcie.

To było trudne, biorąc pod uwagę dystans, jaki nas dzieli... Postanowiliśmy zostać przyjaciółmi - powiedziała.

Byli kochankowie mieszkają w dwóch różnych miastach, Atlancie i New Jersey. Dzieli ich ponad 12 godzin jazdy samochodem. Nic dziwnego, że mieli problemy z regularnymi spotkaniami. Mimo wszystko internauci mają nadzieję, że para jeszcze się zejdzie.