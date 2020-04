Kylie Jenner parodiuje swoje siostry. Internauci chwalą ją za talent komediowy. "To jest niewiarygodnie dobre"

Kylie Jenner odnosi sukces za sukcesem. Ma prężnie działającą firmę kosmetyczną, sławę, a magazyn "Forbes" ogłosił ją najmłodszą miliarderką na świecie. Finansowy sukces nie szedł zazwyczaj w parze z przychylnymi komentarzami. Celebrytce zarzucano przede wszystkim brak talentu, jednak na jednym z jej najnowszych filmików internauci dostrzegli w niej talent komediowy.

Kylie Jenner naśladuje siostry

TikTok obecnie jest jedną z najbardziej popularnych aplikacji w sieci. Początkowo zdominowana przez nastoletnich użytkowników aplikacja do tworzenia krótkich filmików, teraz coraz częściej używana jest przez gwiazdy, także te największe. Kylie Jenner opublikowała dwa TikToki, na których wraz z koleżanką parodiuje swoje siostry poprzez odgrywanie scenek przy użyciu podłożonego głosu z ich reality show "Keeping up with the Kardashians".

Musimy przyznać, że na filmikach Kylie wypada świetnie. Nie tylko pokazuje dystans do siebie i najbliższych, ale również swój talent komediowy. Podobnego zdania jest cała masa internautów.

Kylie! Ludzie muszą zobaczyć cały potencjał twojego poczucia humoru.

To jest niewiarygodnie dobre.

Żyje dla takich nagrań - piszą pod postem.

Swoje trzy grosze wtrąciła również Kourtney Kardashian, która była sparodiowana przez młodszą siostrę.

Ikona. (Mówię o sobie) - zażartowała.

Myślicie, że Kylie sprawdziłaby się w nieco większym komediowym formacie?