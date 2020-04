Gwiazdor filmu "Slumdog. Milioner z ulicy" nie żyje. Irrfan Khan zmarł w wieku 53 lat

Informację o śmierci aktora potwierdził jego przyjaciel, reżyser Shoojit Sircar. Irrfan Khan miał jedynie 53 lata. Zostawił żonę i dwóch synów.

Irrfan Khan nie żyje

Irrfan Khan od prawie dwóch lat walczył z nowotworem. Na początku 2018 roku stwierdzono u niego guza endokrynnego, czyli rzadką odmianę raka, który atakuje komórki i hormony. 28 kwietnia aktor został przyjęty do szpitala w Bombaju z powodu infekcji nerek. Zmarł dzień później, a o jego śmierci poinformował reżyser Shoojit Sircar we wpisie na Twitterze.

Mój drogi przyjacielu Irfaanie. Walczyłeś i walczyłeś i walczyłeś. Zawsze będę z ciebie dumny... spotkamy się ponownie... Kondolencje dla Sutapy i Babila. Wy też walczyliście, Sutapa, oddałeś wszystko, co możliwe w tej walce... - czytamy na jego oficjalnym profilu.

Kim był Irrfan Khan?

Irrfan Khan urodził się w 1967 roku w Dżajpurze w Indiach. W 1987 roku przeprowadził się do Bombaju, gdzie zamieszkał z żoną, pisarką Sutapą Sikdar. Para miała dwóch synów. Swoją karierę aktorską zaczął od roli w serialach: "Chanakya", "Banegi Apni Baat" i Chandrakanta. Na wielkim ekranie zadebiutował niedługo później w filmie "Salaam Bombay". Rola w filmie "Wojownik Asifa Kapadii", w którym zagrał w 2001 roku, zrobiła z niego jedną z większych gwiazd Bollywood i otworzyła mu furtkę do kariery na zachodzie. Zagrał m.in. w "Pociąg do Darjeeling", "Życie Pi", "Jurassic World", czy "Slumdog. Milioner z ulicy".