Informacja o ciąży Gigi Hadid była zaskoczeniem dla mediów na całym świecie. Razem ze swoim parterem Zaynem Malikiem wyznali, że spodziewają się dziecka. Okazuje się, że było to spełnienie marzeń młodej modelki. Zaledwie dwa miesiące temu udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że w przyszłości pragnie porzucić modeling, by zająć się rodziną i dziećmi. Wówczas jednak jej rozmowa z magazynem "The Icons and Idols Issue" przeszła bez echa. Tymczasem modelka zdradziła tam szczegółowe plany na swoją przyszłość.

Gigi Hadid jest w ciąży

25-letnia modelka w lutym w obszernym wywiadzie opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W "The Icons and Idols Issue" - sekcji magazynu "i-D", wyznała, że pragnie być mamą i założyć rodzinę:

Pewnego dnia założę rodzinę i raczej skończę z modelingiem - mówiła.

Choć Gigi wyznała, że spełnia się w swojej pracy, wizja pozostania w domu z dziećmi jej nie przeraża. Co więcej, ma już na ten czas bardzo sprecyzowane plany:

Uwielbiam kreatywną stronę mody, jest bardzo satysfakcjonująca. Ludzie, z którymi pracuję na co dzień, sprawiają mi wiele radości, ale kto wie, może kiedyś zajmę się gotowaniem na pełny etat.

Gigi Hadid i Zayn Malik - rozstania i powroty

Zaledwie dwa miesiące po opublikowaniu tego wywiadu, w mediach pojawiła się informacja o ciąży modelki. Gigi jest w 5 miesiącu, co oznacza, że przez dłuższy czas udało się jej ukrywać ciążę - niezależnie od tego, że na początku roku pojawiała się na wybiegach. Jej związek z wokalistą One Direction przeszedł wiele wzlotów i upadków. Przypomnijmy, że Gigi i Zayn zaczęli spotykać się w 2015 roku. Po trzech latach miłosnej sielanki poinformowali o rozstaniu. Rozłąka nie trwała jednak długo - po miesiącu znowu byli w sobie zakochani. Tym razem w związku wytrwali niecały rok - chwilę przed rozpoczęciem 2019 ponownie się rozeszli. W lutym 2020 ponownie byli widziani razem, co potwierdzali następnie na Instagramie. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się im przetrwać.