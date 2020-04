Anna Dec pokazała się fanom bez makijażu. Co za piękność! Internauci: Uwielbiam takie zdjęcia naszych gwiazd

Anna Dec od kilku lat jest związana zawodowo ze stacją TVN. Pracuje jako pogodynka, ale wcześniej prowadziła też między innymi programy "Rozmowy w biegu", "Studio Active na Wakacjach" i "Projekt Plaża". Prywatnie jest mamą i żoną, a swoją codzienność relacjonuje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już prawie 50 tysięcy osób.

Anna Dec bez makijażu

Dziennikarka TVN nie ma oporów przed pokazywaniem życia prywatnego w sieci. Ostatnio chwaliła się między innymi mężem i siostrą. Innym razem zdradziła, jak wygląda jej balkon. Obserwatorzy Dec są ciekawi jej codzienności, toteż z pewnością spodoba im się najnowsze zdjęcie pogodynki. Gwiazda pozuje na nim bez grama makijażu.

Co prawda Anna Dec na co dzień nie stawia na mocny makijaż, to widać różnicę w tym, jak wygląda bez make-upu. Naszym zdaniem prezentuje się świeżo, kobieco i naturalnie. Podobnego zdania są jej fani.

Pięknie wyglądasz bez makijażu!

Cudownie.

Uwielbiam takie zdjęcia naszych gwiazd - piszą fani.

Anna Dec jest zwolenniczką zdrowego stylu życia. Jakiś czas temu rozpoczęła post dr Dąbrowskiej. Jadłospis tej diety opiera się wyłącznie na wybranych owocach i warzywach. Drugim etapem, niemniej trudnym, jest wyjście z postu. Chodzi w nim o to, aby stopniowo ubogacać dania, ale nie stać ofiarą efektu jojo. Dziennikarka pochwaliła się, że póki co udaje jej się perfekcyjnie, a jej waga "ani drgnęła". Gratulacje!