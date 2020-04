Meghan Markle zatrudniła byłego prawnika księżnej Diany. Chce wygrać proces, który wytoczyła tabloidowi

Meghan Markle od samego początku wstąpienia do rodziny królewskiej nie miała łatwo. Krytykowano ją za najdrobniejsze rzeczy, które nie były zgodne z protokołem. Jej relacje z brytyjskimi tabloidami również nie należały do najłatwiejszych, a jej potyczki medialne ze skłóconym ojcem tylko podgrzewały atmosferę. Mimo że Meghan i Harry zdecydowali się zrezygnować z przywilejów bycia członkami rodziny królewskiej, to wciąż mają do zamknięcia kilka sądowych spraw, jakie wytoczyli przeciwko tabloidom. Meghan postanowiła zatrudnić mecenasa, który kiedyś reprezentował księżną Dianę.

Meghan Markle wynajęła prawnika księżnej Diany

Meghan będzie procesować się z "Sunday Mail", który w 2018 roku opublikował fragmenty prywatnego listu byłej księżnej do jej ojca. Cytaty obiegły cały świat, co rozwścieczyło Meghan, która swoich praw będzie bronić teraz w sądzie.

Markle zdecydowała się sięgnąć po pomoc do jednego z bardziej znanych prawników w Wielkiej Brytanii, czyli do Davida Sherborne'a. Ten specjalizuje się w tego typu sprawach, a swoją współpracę z żoną księcia Harry'ego zdążył już potwierdzić.

Występuje również dla HRH The Duchess of Sussex w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem prywatnych informacji, naruszeniem ochrony danych oraz naruszeniem praw autorskich przeciwko Associated Newspapers - czytamy na stronie bazzar.com.

Do tej pory David Sherborne nie reprezentował jedynie księżnej Diany, ale również Eltona Johna, Davida Beckhama czy Victorię Beckham. Osoby z otoczenia Meghan w rozmowie z bazzar.com potwierdziły, że jeśli byłej księżnej uda się wygrać odszkodowanie, to przekaże je na cele dobroczynne.