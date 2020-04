Gigi Hadid jest w ciąży! Zayn Malik z One Direction zostanie ojcem

Jak donosi amerykański serwis internetowy TMZ, Gigi Hadid i Zayn Malik spodziewają się dziecka! Na przestrzeni lat para kilkukrotnie rozstawała się i wracała do siebie. W lutym tego roku potwierdzili, że po raz kolejny postanowili dać sobie szansę. Jak widać, poszli też o krok dalej i postarali się o potomka.

REKLAMA

Zobacz wideo One Direction szykują wielki powrót?

Gigi Hadid jest w ciąży

Siostry Hadid ewidentnie mają słabość do muzyków. Bella była w długim i burzliwym związku z wokalistą The Weeknd. Chłopak Gigi zdobył z kolei rozpoznawalność jako członek zespołu One Direction. Odszedł jednak z niego jeszcze zanim pozostali wokaliści zawiesili działalność boysbandu. Kilka miesięcy później zaczął spotykać się z modelką. Informację o tym, że para spodziewa się dziecka, podał serwis TMZ.

Gigi jest już w 20. tygodniu ciąży. Nie wiadomo, czy płeć dziecka jest już znana, ale obie ich rodziny są bardzo podekscytowane - donosi osoba z otoczenia przyszłych rodziców.

Gigi i Zayn nie odnieśli się jeszcze oficjalnie do doniesień mediów. Kilka dni temu wrzucili do sieci wspólne zdjęcie i filmik, ale nie były one związane z ogłoszeniem ciąży. Para wspólnie świętowała 25. urodziny modelki. Na przyjęciu pojawiły się też między innymi jej siostra, Bella Hadid, i mama. Co ciekawe, na zdjęciach z urodzin nie było widać ciążowego brzuszka Gigi. Ten powinien być już całkiem spory, skoro modelka jest w piątym miesiącu ciąży.

Fani z całego świata gratulują gwiazdom i wieszczą, że potomek pary będzie "najpiękniejszym dzieckiem świata". Cóż, trzeba przyznać, że syn lub córka Gigi i Zayna dostanie bardzo dobre geny. My również dołączamy do gratulacji!