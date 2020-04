Karolina Pisarek urządziła domowe spa w łazience i pochwaliła się zdjęciem z wanny. "To się nazywa zdrowy egoizm"

Karolina Pisarek zadebiutowała w polskim show-biznesie dzięki udziałowi w piątej edycji programu "Top Model". Mimo że nie udało jej się wygrać show (zajęła drugie miejsce) to nie przeszkodziło jej to w zrobieniu kariery w branży mody, a także w polskim show-biznesie. Teraz możemy oglądać ją w programie "Ameryka Express", gdzie uchodzi za jedną z faworytek. Obecnie wraz ze swoją menadżerką spędza czas w Miami, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Tym razem pokazała, jak udało jej się urządzić domowe spa.

Karolina Pisarek pozuje w wannie

Karolina Pisarek z wiadomych względów nie może cieszyć się urokami Miami, jednak nie spędza jej to snu z powiek i urozmaica sobie czas na własną rękę w domu. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z wanny.

Dziś stworzyłam własne domowe spa w łazience i postanowiłem w pełni się zrelaksować, odżywić włosy i ukoić myśli. Te małe rytuały, celebrowanie domowych przyjemności, dają mi zastrzyk pozytywnej energii. Myślę, że dla naszego samopoczucia bardzo ważne jest to, aby dbać o siebie na co dzień - nawet jeśli tylko dla siebie samej. To się nazywa zdrowy egoizm i nigdy nie był bardziej potrzebny niż właśnie teraz - napisała pod postem modelka.

Fani jak zwykle nie zawiedli i obsypali ją komplementami.

Piękna jak zawsze.

Ale cudowny uśmiech.

Olśniewająca bez zmian - piszą pod zdjęciem.

Podzielacie ich zachwyty?

