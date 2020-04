Kylie Jenner w samym bikini pręży się na leżaku i prezentuje swój luksusowy dom. Hailey Bieber jest zachwycona

Kylie Jenner z pewnością nie może narzekać na brak pieniędzy. Przypomnijmy, że magazyn "Forbes" ogłosił ją najmłodszą miliarderką na świecie. Najmłodsza z córek Kris Jenner dorobiła się fortuny na własnej marce kosmetyków, którą udało jej się rozwinąć dzięki własnej kasie, czym chwaliła się w wywiadach. Młoda miliarderka używa swoich mediów społecznościowych do promowania własnych produktów. Tak również stało się na jednym z jej najnowszych postów na Instagramie, gdzie dumnie prezentuje olejek do opalania. Mimo to internauci bardziej skupili się na Kylie w bikini i pięknym domu, jaki mogli również podziwiać. Nie obyło się bez komentarzy od siostry i żony Justina Biebera.

Kylie Jenner w bikini pręży się w swojej luksusowej posiadłości

Gdy Kylie Jenner debiutowała w światowym show-biznesie, wyglądała lekko mówiąc nieco inaczej. Szybko poszła śladami starszych sióstr i zmieniło to i oto w swoim wyglądzie, czym teraz chętnie się chwali. Nic dziwnego, w końcu tak wielka zmiana sporo ją kosztowała. Na Instagramie celebrytka zamieściła krótkie nagranie, na którym w samym stroju kąpielowym pręży się, nakrapiając się olejkiem w tym samym czasie.

W tle możemy zobaczyć luksusową willę z basenem, w jakiej mieszka Kylie. Internauci nie szczędzili jej komplementów, podobnie, jak inne gwiazdy.

Jestem zazdrosna - napisała Khloe Kardashian.

O mamuniu - dodała Hailey Bieber.

Udana reklama kosmetyków?

RG