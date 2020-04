Relacja Martyny Gliwińskiej i Jarosława Bieniuka budzi wiele kontrowersji. Piłkarz związał się z projektantką wnętrz po śmierci żony, Anny Przybylskiej. Ich związek stał się pożywką dla mediów głównie ze względu na to, że zakochani kilkukrotnie rozstawali się i wracali do siebie.

REKLAMA

Martyna Gliwińska opowiada o ciąży

Zobacz wideo

Martyna Gliwińska o Jarosławie Bieniuku

Wydawało się, że związek Gliwińskiej i Bieniuka zakończył się wiosną ubiegłego roku. Kilka miesięcy później 29-latka wyznała jednak kolorowej prasie, że jest w ciąży. Jak zdradziła, ojciec dziecka to Jarosław Bieniuk. Dodała też, że piłkarz nie planuje pomagać jej w wychowywaniu pociechy.

Wiele wskazuje na to, że od tamtej pory relacje pomiędzy rodzicami małego Kazimierza uległy zmianie. Kilka dni temu Bieniuk spotkał się z synem, co uwieczniła na Instagramie jego córka Oliwia. To samo zdjęcie wrzuciła na swój profil Gliwińska. Podpisała je nawet: rodzina.

Ostatnio Martyna Gliwińska została zapytana o to, jak wyglądają jej relacje z byłym (?) partnerem.

Zależy mi na tym, aby rozgłos nieco przycichł, więc nie będę udzielać wypowiedzi - odpowiedziała tajemniczo.

Jedno jest pewne. Brak jednoznacznego stanowiska z jej strony nie uciszy plotek. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu "Na żywo" donosiło, że ponoć ponoć Jarosław Bieniuk myśli o sprzedaży mieszkania, które w połowie należało do Anny Przybylskiej i zamieszkaniu ze świeżo upieczoną mamą oraz Kazikiem. Póki co oficjalnie nie wiadomo jednak, czy para rzeczywiście znów jest razem.