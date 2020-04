Jennifer Aniston i Brad Pitt jednak wrócili do siebie? Tabloid twierdzi, że spędzają razem izolację i ma na to dowody

Jennifer Aniston i Brad Pitt po raz kolejny rozpalają wyobraźnię fanów na całym świecie. Mimo że od ich rozwodu minęło dokładnie 15 lat, to niektórzy wciąż wierzą, że para wróciła do siebie lub jest o krok od tej decyzji. Tym razem tabloid "New Idea" twierdzi, że Jen i Brad spędzają razem domową izolację.

REKLAMA

Zobacz: Brad Pitt szykuje przyjęcie niespodziankę na 51. urodziny Jennifer Aniston. Aktor bardzo się postarał. Pomagają mu przyjaciele

Zobacz wideo Jennifer Aniston swoim pierwszym postem rozbiła Insagrama. Teraz rozbija... telefon

Jennifer Aniston i Brad Pitt jednak wrócili do siebie?

Według najnowszych doniesień, Jennifer Aniston i Brad Pitt izolują się od świata w domu aktorki w Los Angeles. Podobno para przebywa ze sobą już od ponad miesiąca i to bez przerwy. Ma to teraz swoje skutki.

Całe doświadczenie bardzo ich do siebie zbliżyło. Czują się wdzięczni za wszystko, co teraz mają. Ponieważ nie mieszkają z nikim innym, uznali, że mogą bezpiecznie spędzać czas w dwójkę - powiedział informator tabloidu.

Informator tabloidu twierdzi również, że jego zdaniem Jennifer nigdy nie przestała kochać Brada, nawet gdy on złamał jej serce, odchodząc do Angeliny Jolie.

To zajęło trochę czasu, ale wszystko mu wybaczyła. Przebaczenie odegrało ogromną rolę w ich relacji - dodał informator.

Co jednak najciekawsze, "New Idea" twierdzi, że jest w posiadaniu zdjęcia, na którym widać, jak Brad wychodzi z domu Jennifer. Fotografia ma być oczywiście dowodem na to, że doniesienia informatora są prawdziwe. Na razie zdjęcia nie ujrzały światła dziennego, a konkurencyjne amerykańskie media uważają, że po prostu nie istnieją.