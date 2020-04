Michał Wiśniewski już po piątym ślubie! Znamy szczegóły ceremonii w ogrodzie. "Było romantycznie" [TYLKO U NAS]

adrian.f godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Za pół roku będą drzeć koty we wszystkich mediach i wzajemnie się opluwać.Taki jest właśnie świat tych niby celebrytów. Zwykła patologia ,ku.estwo i zeszmacenie.Gdyby różne media nie prześcigały się w roznoszeniu tej patologii,nikogo by nie obchodził smutny los pajaca z czerwonymi włosami.Zwykły obywatel już by siedział w pierdlu,robiąc takie finansowe przekręty jak Wiśniewski,a jego w jakiś cudowny sposób prawo się nie ima.Kolejny dowód na to że Polska to kartonowe państwo...