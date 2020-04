Tomasz Ciachorowski przeszczepił sobie włosy. To był jego prezent od siebie dla siebie na 40. urodziny

Tomasz Ciachorowski jest jednym z najatrakcyjniejszych polskich aktorów. Na ściankach zawsze prezentuje się nienagannie, a na jego Instagramie nie brakuje zdjęć, na których chwali się wypracowywaną przez lata muskulaturą. Choć ciężko w to uwierzyć, 5 kwietnia skończył 40 lat. W urodzinowym wywiadzie wyznał, że ma za sobą zabieg przeszczepu włosów.

Tomasz Ciachorowski przeszczepił włosy

Aktor porozmawiał ostatnio z redaktorem naczelnym serwisu Plejada, Marcinem Cejrowskim. W jego programie zdradził, że jakiś czas temu zdecydował się na przeszczep włosów.

Miałem chyba 1600 graftów, czyli takich cebulek z kilkoma włosami przeszczepionych z potylicy na zakola. Zabieg trwał około siedmiu–ośmiu godzin. Nie było to bolesne, bo byłem znieczulony i cały czas świadomy – wyznał.

Ciachorowski zdaje sobie sprawę, w jakim świecie żyje i, że dobry wygląd to podstawa. Wie, że wielu panów nie ma dziś już problemu, by korzystać z zabiegów medycyny estetycznej, aczkolwiek w jego przypadku jeszcze się to nie wydarzyło.

Mężczyźni coraz częściej poddają się medycynie estetycznej i nie mówię tu o jakichś bardzo inwazyjnych zabiegach. Sam się nie botoksuję, mam dość głębokie zmarszczki, a jak się śmieję, to mam tzw. kurze łapki. Ale nie wiem, czy kiedyś się nie dam namówić.

Na koniec gwiazdor dał do zrozumienia, że akceptuje i kocha siebie takiego, jakim jest.

Na razie jestem bardzo pogodzony z tym, jak wyglądam.

Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak złożyć Tomaszowi spóźnione życzenia urodzinowe! Dużo zdrówka!