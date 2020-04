Archie niedługo będzie świętował pierwsze urodziny. Z tej okazji Meghan Markle i Harry planują niespodziankę

Meghan Markle i (jeszcze wtedy) książę Harry chronili prywatność syna od dnia jego narodzin. Świeżo upieczeni rodzice złamali królewski zwyczaj i nie pojawili się z chłopcem pod szpitalem, by tuż po narodzinach pokazać jego twarz światu. Zrobili to dopiero kilka dni później i od tego momentu wszyscy mogliśmy podziwiać Archiego zaledwie kilka razy. Teraz wiele wskazuje na to, że niedług będziemy mieć okazję, by znów go zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz: Meghan Markle i Harry planują drugi ślub! Boso, z widokiem na ocean. Informator zdradza powody decyzji

Meghan Markle i Harry pokażą syna

Jak się okazuje, Meghan Markle i Harry planują pokazać swojego syna z okazji jego pierwszych urodzin, które wypadają w dniu 6 maja. Informację tę potwierdził rzecznik pary w rozmowie z "Sunday Times".

Można się spodziewać, że wkrótce go państwo zobaczą - powiedział.

Domyślamy się, że chłopiec bardzo się zmienił i nie przypomina niemowlaka ze zdjęć, które widzieliśmy kilka miesięcy temu. Można się wiec spodziewać, że nowe fotografie Archiego będą nie lada gratką dla wszystkich miłośników byłej książęcej pary. Ciekawe jednak, gdzie Meghan i Harry pokażą zdjęcia syna. W końcu zrezygnowali z oficjalnego konta Sussex Royal na Instagramie. Nie da się również ukryć, że sam fakt chęci opublikowania nowych fotografii Archiego jest niemałym zaskoczeniem. W końcu Meghan Markle i Harry odeszli z rodziny królewskiej, żeby żyć z dala od medialnego zainteresowania. Czyżby jednak za nim zatęsknili?

Polecamy: Meghan Markle poszła na wojnę z brytyjską gazetą. Odbyła się już pierwsza rozprawa. Prawnik aktorki opowiedział o jej relacji z ojcem