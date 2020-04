Lily-Rose Depp i Timothée Chalamet nie są już razem. Aktor potwierdził rozstanie

Lily-Rose Depp i Timothée Chalamet byli jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Oboje w bardzo młodym wieku rozpoczęli karierę aktorską i oboje odnoszą ogromne sukcesy. Grali nawet razem w filmie "Król", który jest dostępny na Netfliksie. Niestety, po ponad dwóch latach związku zdecydowali się rozstać.

Lily-Rose Depp i Timothée Chalamet rozstali się

Para od samego początku bardzo chroniła swoją prywatność, dlatego dokładny powód rozstania nie jest znany. Prawdopodobnie nie są już razem od paru miesięcy, jednak dopiero niedawno 23-letni aktor w wywiadzie dla magazynu Vogue potwierdził, że znowu jest singlem.

Lily-Rose Depp i Timothée Chalamet poznali się w 2018 roku. Zakochali się w sobie jesienią, jednak robili wszystko, by ukryć związek w tajemnicy. Jednak na niewiele im to się zdało. Jakiś czas potem amerykańscy paparazzi przyłapali ich na czułościach, a nieco później na jednej z rodzinnych imprez. Para świętowała urodziny mamy Lily Rose - Vanessy Paradis. Oficjalnie zadebiutowali razem na rozdaniu Złotych Globów w 2019 roku. Od tego momentu fotoreporterzy nie odpuszczali ich na krok i tak właśnie stali się jedną z najgorętszych par. Mimo to obydwoje nie byli wylewni i nigdy nie mówili o swoim związku.

Rozstanie gwiazd

Lily-Rose i Timothée to niejedyna hollywoodzka para, która w ostatnim czasie postanowiła się rozstać. Do tego grona należą również Channig Tattum i Jessie J. Mimo wielu wzlotów i upadków ich związek również nie przetrwał próby. Podobno powodem był fakt, że wokalistka chciała założyć rodzinę, na którą Channing nie był jeszcze gotowy.