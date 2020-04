Anna Lewandowska odlicza dni do porodu w luksusowej stylizacji. Jest i mistrz drugiego planu. To Klara

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski już niedługo przywitają na świecie swoje drugie dziecko. Para wprawdzie nadal nie poinformowała, czy Klara będzie miała brata, czy siostrę, ale internauci mają już swoje typy. Trenerka na bieżąco wrzuca do sieci zdjęcia, na których prezentuje pięknie wyeksponowany, zaokrąglony brzuch. W poniedziałek nieco go zakryła obszerną bluzą. My patrzymy też na jej piękną torebkę i Klarę, która przypadkiem załapała się na fotkę.

Zobacz wideo Kwarantanna u Lewandowskich: Klara ćwiczy z Robertem

Anna Lewandowska odlicza dni do porodu w luksusowej stylizacji

Gwiazda poinformowała fanów, że rozpoczęła oficjalne odliczanie do rozwiązania. Nie wiemy dokładnie, na jaki dzień Anna ma wyznaczony termin porodu, ale biorąc pod uwagę post o odliczaniu, podejrzewamy, że został jej ostatni miesiąc ciąży.

Warto wspomnieć również o stylizacji "Lewej". Jest to ciemny "look", a czarny kolor spełnił swoje zadanie i lekko zakrył ciążowe krągłości. Bluza, jaką Anna ma na sobie pochodzi z francuskiego domu mody, Saint Laurent i trzeba za nią zapłacić ponad 2,5 tys. złotych. Również luksusowa, ale o wiele droższa jest jej pikowana torba od Bottegi Veneta. Model, który był hitem ostatnich miesięcy, był trudny do zdobycia, a jeśli to się komuś udało, stał się "uboższy" o prawie 8 tys. złotych.

Śmiemy twierdzić, że Lewandowska robiła zdjęcie "na szybko", bo na drugim planie widać Roberta w ruchu, a za szybką Klarę w uroczych kitkach na głowie. O dziwo ,Anna zdecydowała się wrzucić do sieci zdjęcie, na którym widać twarz dziewczynki.

