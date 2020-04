Anna Mucha znowu zakochana? "Spotyka się z kimś". Fani jej i Wojewódzkiego mogą być rozczarowani

Anna Mucha jest jedną z tych gwiazd, które bardzo strzegą swojego życia prywatnego. Aktorka jest bardzo konsekwentna w swoim postanowieniu, a na pytania dziennikarzy wypytujących o ukochanego, czy dzieci po prostu odmawia odpowiedzi. Ostatnio jednak serwis "Pudelek" podał, że ma nowego partnera mimo że nigdy oficjalnie nie potwierdziła nawet, że rozstała się z ojcem swoich dzieci, Marcelem Sorą. W poniedziałek jeden z dwutygodników poinformował natomiast, kim jest jej wybranek.

Kim jest nowy partner Anny Muchy?

Im bardziej gwiazda "M jak Miłość" stara się strzec swojej prywatności, tym bardziej media i fani są nią zainteresowani. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się, jakoby Mucha miała wrócić do Kuby Wojewódzkiego. Na to wskazywały też niektóre zdjęcia zarówno na jej instagramowym profilu, jak i jego. Okazuje się jednak, że łączą ich jedynie interesy, a Anna jest zakochana, ale w kimś innym. Jak podaje dwutygodnik "Flesz", nowy wybranek serca aktorki jest warszawskim biznesmenem. Nie zależy mu jednak na tym, by stać się osobą publiczną.

Ania jest inteligentną i seksowną dziewczyną, więc budzi zainteresowanie wielu mężczyzn. Spotyka się z kimś, ale na pewno nie chodzi na podwójne randki. Kim jest jej partner? To na razie chce zachować w tajemnicy – zdradziła w rozmowie z "Fleszem" osoba z otoczenia Muchy.

Fani jednak już jakiś czas temu zaczęli podejrzewać, że aktorka jest zakochana. Ponoć podczas jej instagramowej transmisji na żywo w tle słychać było męski głos, a innym razem ktoś trzymał jej telefon, kiedy ona rozwijała swoje kulinarne zdolności w kuchni. Raczej nie mogły być to jej dzieci, które są małe, a ich twarzy Anna nie pokazała jeszcze nigdy. Tak czy inaczej życzymy aktorce dużo szczęścia i cóż, może kiedyś zdecyduje się wrzucić romantyczne zdjęcie z ukochanym. Aniu, czekamy!