Od początku roku mówiło się o tym, że Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan znów zostaną rodzicami. Para długo starała się o drugie dziecko. Aktorka wielokrotnie mówiła, że chciałaby powiększyć rodzinę, żeby ich ośmioletnia córka Hania miała rodzeństwo. Gwiazda do tej pory nie potwierdziła informacji o drugiej ciąży, ale wygląda na to, że zrobił to za nią Maciej Dowbor. Dodatkowo oliwy do ognia dolał jej mąż, zamieszczając sugestywną relację.

REKLAMA

ZOBACZ: Najnowsze zdjęcie Barbary Kurdej-Szatan nie uciszy plotek o ciąży. Gwiazda zasłoniła brzuch płaszczem, a fani komentują. "Chyba ciąża"

Zobacz wideo Rafał Szatan odnosi się do plotek o ciąży Basi

Maciej Dowbor wygadał się o ciąży Barbary Kurdej-Szatan

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska często prowadzą transmisje na żywo na Instagramie i zapraszają do udziału gości. Ostatnio podczas "Domówki u Dowborów" rozmawiali z Barbarą Kurdej-Szatan i Rafałem Szatanem. Prowadzący program zadał niewygodne pytanie.

A ty zdradziłaś tajemnicę Basia, bo nie byliśmy w stanie tego tak dokładnie obserwować - powiedział Dowbor.

Kiedy tylko aktorka usłyszała to pytanie, zaczęła machać rękami i prosiła o zachowanie dyskrecji. Gwiazda wyraźnie nie chciała poruszać tego tematu i dawała znak, że należy przerwać rozmowę.

Później na instagramowej relacji Rafała Szatana pojawiło się zdjęcie, na którym uśmiechnięta Basia siedzi w luźnej sukience, która podkreśla zaokrąglony brzuch.

Rafał Szatan i Barbara Kurdej-Szatan screen Instagram/rafal.szatan_this_is_me

Para oficjalnie jeszcze nie potwierdziła doniesień o ciąży. Zapewne izolacja jest teraz dla nich korzystna, bo gwiazda nie musi ukrywać ciążowych krągłości przed fotoreporterami.

Miejmy nadzieję, że to wszystko prawda!