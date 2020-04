Edyta Herbu¶, jedna z najbardziej znanych polskich tancerek, spędza izolację w domu wraz ze swoim ukochanym. Artystka pozostaje jednak w stałym kontakcie ze swymi fanami, pokazuj±c na Instagramie, jak spędza czas: opalaj±c się lub uczestnicz±c w wirtualnych pokazach mody. Ostatnio jednak Herbu¶ wzięła udział w livie z Piotrem G±sowskim, podczas którego zdecydowała się na pewne wyznanie.

Edyta Herbu¶ dostaje od fanów nagie zdjęcia

Przypomnijmy, że Edyta Herbu¶ dała się poznać polskim telewidzom dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Partnerowała m.in. Marcinowi Mroczkowi oraz Jakubowi Wesołowskiemu. Z okazji 15-lecia tego programu w Polsce, tancerka była jedn± z osób zaproszonych przez Piotra G±sowskiego do instagramowego live'a. Podczas tej rozmowy opowiedziała jednak nie tylko o swoich wspomnieniach zwi±zanych z show. Edyta Herbu¶ podzieliła się z rozmówcami także pewn± kłopotliw± kwesti±. Jak się bowiem okazuje, psychofani gwiazdy znaleĽli nie najlepszy sposób na wyrażenie swojej sympatii:

Ostatnio dostaję bardzo dużo zdjęć penisów. Od różnych facetów. Nie wiem, co z tym robić. Chyba otworzę jak±¶ galerię - powiedziała.

Na słowa artystki żartobliwie zareagował Piotr G±sowski:

Może wysyłaj je do mnie - zaproponował.

Rozumiemy, że Edyta Herbu¶ jest atrakcyjn± i zdoln± tancerk±, a przez to ma wielu miło¶ników. Trzeba jednak przyznać, że taka sytuacja może być dla gwiazdy bardzo niekomfortowa. Do panów przesyłaj±cych tancerce zdjęcia swoich genitaliów apelujemy, aby przestali to robić. Zamiast zdjęć penisów mog± artystce wysłać kwiaty, albo po prostu pozytywn± energię. To zdecydowanie wystarczy.