Katarzyna Bosacka jest aktywna w branży medialnej już od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęła przygodę z platformami społecznościowymi. W ubiegłym roku założyła kanał na Youtubie, aby dzielić się z widzami wiedzą na temat żywności ekologicznej. Dziennikarka nie stroni również od publikowania postów na Instagramie. To właśnie dzięki tej aplikacji utrzymuje kontakt z fanami, dzieląc się z nimi momentami z życia prywatnego. Kiedyś pokazała wizerunek swojego syna, a teraz pochwaliła się zdjęciem sprzed dwudziestu trzech lat! Ślub w bordowej kreacji? Tak prezentowała się na uroczystości cywilnej.

Katarzyna Bosacka 23 lata temu. Jak wyglądała?

Ślub to jedna z najważniejszych uroczystości w życiu niemalże każdego człowieka. Szczególnie kobiety przywiązują do tego dnia dużą wagę. Katarzyna Bosacka postanowiła pochwalić się własnymi wspomnieniami sprzed 23 lat, publikując archiwalną fotografię. Na zdjęciu widać, jak młoda dziennikarka siedzi u boku swojego męża, Marcina Bosackiego, podczas ceremonii ślubnej. Bordowa kreacja panny młodej mogłaby zdziwić wielu, jednak gwiazda wytłumaczyła, że była to jedynie uroczystość cywilna, ponieważ moda na śluby konkordatowe weszła nieco później.

23 lata temu, a jakby było wczoraj. To akurat zdjęcie ze ślubu cywilnego, bo jesteśmy małżeństwem przedkonkordatowym. Dwa dni później wzięliśmy ślub kościelny. Śmiesznie było. Dwa śluby! - czytamy na profilu Bosackiej.

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i życzeń dla świętującej rocznicę pary. Fani dziennikarki zwrócili również uwagę na to, że kobieta niewiele się zmieniła.

A pani dalej młoda i piękna - napisał jeden z internautów.

Zgadzacie się z tą opinią? Zdjęcie oraz uchwycony na nim czuły wzrok męża Bosackiej skradły serca użytkowników Instagrama.