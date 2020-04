Trzeba przyznać, że to dość oryginalny pomysł, by skusić się na wirtualny ślub. Jednak w dobie pandemii wszystko jest możliwe i trudno się dziwić, że zakochani nie chcą tak długo czekać na przypieczętowanie swojego związku i organizowanie tradycyjnego ślubu w towarzystwie wielu gości. Z podobnego założenia wyszła Nicole Scherzinger, która kilka miesięcy temu znalazła miłość u boku byłego gracza rugby, Thoma Evansa. Wokalistka zaręczyła się i planuje ślubną uroczystość, którą chce transmitować w Internecie. Będziecie oglądać?

REKLAMA

Zobacz wideo Pamiętacie ślub znanego detektywa? Wydał na uroczystość sporą kwotę!

Wirtualny ślub Nicole Scherzinger

Nicole i Thom poznali się jesienią ubiegłego roku na planie brytyjskiego X Factora, w którym wokalistka zasiada na jurorskim fotelu. Mężczyzna jest byłym graczem rugby, jednak przygodę ze sportem zakończył już dziesięć lat temu. Aktualnie zajmuje się muzyką i jest członkiem zespołu, z którym wystąpił w telewizyjnym show. Artystka przez dłuższy czas ukrywała nową miłość, jednak z początkiem stycznia rozwiała wszelkie wątpliwości, pokazując się publicznie z przystojnym wybrankiem. Od tego czasu para chwali się uczuciem w mediach społecznościowych.

Nicole nie chce tracić czasu. Niedawno przyjęła oświadczyny ukochanego i planuje jak najszybciej wziąć ślub, jednak organizację tradycyjnej uroczystości uniemożliwia jej pandemia. Wokalistka znalazła jednak intrygujące rozwiązanie - zaplanowała wirtualną ceremonię, którą ma zamiar transmitować w Internecie. Dzięki temu połączy się ze wszystkimi gośćmi bez łamania zasad izolacji. Ciekawym dodatkiem jest fakt, że relację z tej ważnej chwili mógłby oglądać niemalże cały świat, ponieważ byłaby ona udostępniona przez Zoom bez żadnych ograniczeń.

Co na to partner piosenkarki? Podobno Thom dość sceptycznie podchodzi do tego pomysłu. Nie chce, aby uroczystość przybrała charakter PR-owego eventu medialnego, który zgromadzi przed ekranami miliony widzów.

Chcecie być gośćmi na ślubie wielkiej gwiazdy?