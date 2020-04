Ola Żebrowska w samym biustonoszu i rozpiętej koszuli. Widać cały ciążowy brzuch. Fani: Boska Żebrowska!

Aleksandra Żebrowska zyskała dość spore grono obserwatorów na Instagramie. Żona popularnego aktora dzieli się z użytkownikami mediów społecznościowych chwilami z życia prywatnego. Niedawno poinformowała, że spodziewa się trzeciego dziecka. Fani zaczęli doszukiwać się ciążowego brzuszka, a Ola systematycznie zaspokaja ich ciekawość, publikując nowe zdjęcia. Tym razem odważyła się na prezentację krągłości w samej bieliźnie i rozpiętej koszuli. Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Żebrowska pokaże wizerunek dziecka? Wiemy, co na ten temat myśli Gosia Rozenek, która też czeka na rozwiązanie.

Ola Żebrowska w odważnej ciążowej wersji

Pomimo kłopotów finansowych, o których wspominał niedawno Michał Żebrowski, rodzina aktora z pewnością radośnie zareagowała na wieść o kolejnej ciąży Aleksandry. Przyszła mama bardzo chętnie chwali się tą nowiną w mediach społecznościowych. Do przybranych kilogramów podchodzi z dużym dystansem, żartując, że jest to wynik nocnego zaglądania do lodówki i podjadania. Do tej pory żona aktora pokazywała okazały brzuszek jedynie w zakrytej wersji, lecz w końcu zdecydowała się na zaprezentowanie go w całej okazałości. Zrobiła to, jak zwykle, z dozą humoru, siedząc "klasycznie po męsku" z rozszerzonymi nogami i trzymając w ręku nadgryzione ciastko. Uroku i klimatu dodała sceneria oraz nadanie ujęciu kolorów sepii.

Fotografia mocno przypadła do gustu użytkownikom Instagrama. Internauci wychwalali urodę Oli i pomysł na uchwycenie zabawnego momentu.

Genialne zdjęcie!

Śliczny brzusio! Boska Żebrowska!

Piękna Mama. Ale sensual...

Podoba Wam się koncepcja zdjęcia? To może być w przyszłości wspaniała pamiątka. Młodej mamie i maluchowi życzymy zdrowia!