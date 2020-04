Omenaa Mensah zamieściła zdjęcie w objęciach męża. Pokazała swoją egzotyczną sypialnię. "Normalnie jak w raju"

Gwiazdy w czasie izolacji chętnie pokazują nam zakamarki swoich domów i jak na co dzień mieszkają. Omenaa Mensah już zdążyła zaprosić swoich obserwatorów na balkon, zamieszczając zdjęcie bawiącego się syna i ćwiczącej córki. Tym razem odkryła kolejny element swojego mieszkania i ujawniła, jak wygląda jej sypialnia.

Omenaa Mensah pochwaliła się sypialnią

Prezenterka pogody stosuje się do zaleceń i izoluje się w domu ze swoją rodziną. Spędza czas z 18-letnią Vanessą, trzyletnim Vincentem oraz mężem Rafałem. Omenaa ostatnio zamieściła zdjęcie w objęciach ukochanego ze swojej odnowionej sypialni. Można zauważyć, że gwiazda TVN ma słabość do egzotycznych dodatków. Łóżko z baldachimem, niewielki stolik kawowy, szezlong i ozdobne lampy tworzą spójną całość. Widać, że to pomieszczenie jest przeznaczone do relaksu. Sypialnia jest utrzymana w naturalnych, spokojnych kolorach.

Takie klimaty też lubimy. Orient, egzotyka, tajemnica... Cudownego wieczoru dla was - napisała na Instagramie.

Pod publikacją znalazło się sporo komentarzy, a fani byli zachwyceni wyglądem sypialni Omeny.

Orient w pięknym wydaniu.

O wow! Cudowny klimat!

Normalnie jak w raju - pisali internauci.

Prezenterka ostatnio pokazała, jak wiosną prezentuje się przestrzeń na jej dachu. Taras jest utrzymany w kolorach zieleni i błękitu, nie brakuje kwiatów i ozdobnych donic. Można rozsiąść się na oryginalnych i błękitnych fotelach. Widać, że Omenaa ma słabość do dodatków, ale dzięki temu stworzyła bardzo przytulną przestrzeń.

Jak wam się podoba mieszkanie Omeny?