Agnieszka Radwańska wybrała się na wiosenny spacer w masce. Tenisistka dumnie prezentuje ciążowe krągłości

Agnieszka Radwańska w styczniu ogłosiła, że razem ze swoim mężem Dawidem Celtem spodziewają się dziecka. Była tenisistka bardzo dba o to, co je w ciąży. Nie porzuciła także aktywnego trybu życia i mimo przymusowej izolacji wybrała się na wiosenny spacer, by móc zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza. Nie zapomniała oczywiście o maseczce ochronnej.

Agnieszka Radwańska na wiosennym spacerze

Gwiazda wybrała się na przechadzkę wzdłuż rzeki, aby pooddychać wiosennym powietrzem i poczuć trochę słońca. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje przy kwitnącym drzewie i dumnie prezentuje ciążowe krągłości. Można zauważyć, że poród Radwańskiej jest coraz bliżej.

Pod publikacją pojawiły się liczne komentarze z całego świata. Fanom spodobało się ujęcie i życzyli zdrowia tenisistce i jej dziecku.

Jak ślicznie! Miłego spaceru i dużo zdrówka dla ciebie i maluszka!

Gratuluję błogosławionego stanu!

Ciąża pani służy - pisali zachwyceni internauci.

Wiele gwiazd korzysta z wiosennego słońca i wybiera się na spacery, uwieczniając te chwile w mediach społecznościowych. Weronika Marczuk pozowała przed imponującą magnolią. W ten sposób zaprezentowała smukłą sylwetkę, zaledwie po dwóch miesiącach od urodzenia córki. Anna Starmach zamieściła zdjęcie z leśnej przechadzki córką. Za to Kamil Stoch po długiej przerwie wrócił na Instagram i pochwalił się zdjęciem ze spaceru z żoną.