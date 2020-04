Kamil Stoch stroni od ścianek, czerwonych dywanów i nadmiernego dzielenia się swoim życiem prywatnym w mediach. Sportowiec zyskał rzeszę wiernych sympatyków, którzy cenią go za osiągnięcia w skokach narciarskich. Czasami jednak nawet największy przeciwnik "instagramowego świata" przełamie się, by zyskać lepszy kontakt z fanami. Tak też zrobił Kamil, publikując na swoim profilu pierwszy post po długiej nieobecności na platformach społecznościowych. Pozuje do zdjęcia z żoną, Ewą Bilan-Stoch, która mocno przytula się do męża. Fani czekali na taki powrót!

Wielki powrót Kamila Stocha na Instagram

Ostatni post skoczka narciarskiego w mediach społecznościowych mocno zaniepokoił fanów sportowca. Mężczyzna wyznał w nim, że "dziwna sytuacja" w kraju oraz "dziwne zakończenie sezonu" mają na niego ogromny wpływ, z pewnością negatywny. Kamil odizolował się zarówno od społeczeństwa w życiu realnym, jak i wirtualnym. Przez miesiąc nie dodał żadnego wpisu, jednak sympatykom Stocha opłacało się czekać. W końcu po dłuższej nieobecności na Instagramie opublikował fotografię ze swoją żoną, Ewą. Widać, jak para spaceruje w odosobnionym miejscu, a kobieta mocno przytula się do ukochanego.

Dawno mnie tu nie było, ale mam się dobrze. Mam nadzieję, że u Was też wszystko w porządku. Na odludziu oddychaliśmy bez maseczek, poezja... - czytamy na profilu Kamila.

Internauci nie kryli radości z wirtualnego powrotu Stocha. W komentarzach wyznawali, że z niecierpliwością czekali na jakikolwiek znak życia.

Wszyscy czekaliśmy na powrót!

Dobrze Cię znowu widzieć, Kamil!

Patrząc na uroczą fotografię małżonków, można przypuszczać, że ich uczucie kwitnie. Przypomnijmy, jak Ewa Stoch czule opowiadała o związku z popularnym sportowcem.