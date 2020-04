''Forbes'' źle wyliczył majątek Kanyego Westa? Wściekł raper rozwiał wszystkie wątpliwości i wyjaśnił sprawę

Nie od dziś wiadomo, że Kanye West jest przewrażliwiony na swoim punkcie. Nazywa siebie wybrańcem bogów i wielokrotnie powtarzał, że wydał najlepsze albumy w historii muzyki. Raper ma wielkie ego i bez wątpienia podziwia siebie w przesadzony sposób, o czym stale przypomina. Niedawno zaatakował magazyn ''Forbes''.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają gwiazdy?

Kanye West wściekły na magazyn ''Forbes''

Magazyn ''Forbes'' opublikował listę najmłodszych miliarderów. Wśród znanych nazwisk pojawiły się takie osobowości medialne jak Kyle Jenner, która uplasowała się na pierwszym miejscu, czy współzałożyciel Snapchata, Evan Spiegel. Na szczycie listy najbogatszych zabrakło męża Kim Kardashian, o czym raper postanowił przypomnieć. I to w wielkim stylu. Napisał wiadomość do redakcji, że jest wart zdecydowanie więcej niż miliard dolarów. Na potwierdzenie swoich słów przesłał również cały plik dokumentów, które to potwierdzają. Wynika z nich, że muzyk zgromadził fortunę przekraczającą trzy miliardy dolarów.

Artysta ma udziały w marce Yeezy, którą współtworzy z Adidasem w wysokości 1,4 miliarda dolarów, ale to nie wszystko. Kanye posiada również 17 milionów dolarów w gotówce, 35 milionów w papierach wartościowych, 81 milionów zainwestował w nieruchomości, 21 milionów przeznaczył na ziemie, a 90 milionów ulokował w prawach autorskich.

To nie jest miliard. To 3,3 miliarda, jeśli nikt w "Forbesie" nie umie liczyć - napisał raper w wiadomości do redakcji.

Raper nie mógł przeboleć tego, że jego szwagierka znalazła się na pierwszym miejscu listy, a on został pominięty. Jednak to nie jedyny problem, z którym musiał zmierzyć się Kanye i jego... przerośnięte ego. ''Forbes'' oszacował majątek artysty na ''tylko'' 1,26 mld dolarów. West przypomniał, że jest warty znacznie więcej. Słusznie?