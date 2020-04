Księżna Kate zalała się łzami przed ślubem. Powodem miała być jej ślubna kreacja

29 kwietnia księżna Kate i książę William będą obchodzić 9. rocznicę ślubu. Niewątpliwie ceremonia była jednym z ważniejszych wydarzeń w rodzinie królewskiej. Po latach na jaw wychodzą długo skrywane tajemnice odnośnie zaślubin książęcej pary Cambridge. W tym wyjątkowym dniu nic nie poszło zgodnie z planem, a w pewnym momencie panna młoda zalała się łzami!

Księżna Kate płakała przed ślubem z księciem Williamem

Z okazji kolejnej rocznicy ślubu na antenie Channel 5 wyemitowano dokument "Secrets of the Royal Dressmakers", w którym zdradzono, że księżna popłakała się tuż przed ceremonią. Okazało się, że Middleton przez wiele miesięcy starała się utrzymać w tajemnicy nazwisko projektanta imponującej sukni ślubnej. Przyszłej żonie księcia Williama zależało, żeby wszystkich olśnić i zaskoczyć. Nie udało się, bo 6 marca do mediów dotarła informacja, kto wykona kreację. "The Sunday Times" jako pierwszy ujawnił, że suknię księżnej zaprojektował Alexander McQueen.

Myślę, że za kulisami to spowodowało łzy w Pałacu, ponieważ Kate zrobiła wszystko, co mogła, aby utrzymać suknię ślubną w tajemnicy - powiedziała specjalistka od brytyjskiej monarchii, Katie Nicholl.

Księżna w czasie ceremonii w Opactwie Westminsterskim miała na sobie spektakularną koronkową kreację z długim trenem i dekoltem w kształcie litery "V". Jednak podczas przyjęcia w pałacu Buckingham, Kate była w innej sukience. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

