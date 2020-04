Meghan Markle poszła na wojnę z brytyjską gazetą. Odbyła się już pierwsza rozprawa. Prawnik aktorki opowiedział o jej relacji z ojcem

W piątek odbyła się rozprawa przeciwko gazecie "Mail on Sunday". Meghan Markle pozwała czasopismo za opublikowanie jej prywatnych i poufnych wiadomości do ojca. Słowa prawnika aktorki rzucają nowe światło na jej trudne relacje z Thomasem Markle.

Prawnik Meghan Markle wyjawił szczegół jej relacji z ojcem

Podczas procesu prawnik Meghan, David Sherborne, wyjawił coś, o czym do tej pory opinia publiczna nie miała pojęcia. Uzmysłowił wszystkim zgromadzonym na posiedzeniu, jak niszczący wpływ na relację Markle i jej ojca miała publikacja wspomnianych wiadomości. Jak się bowiem okazuje, żona Harry'ego nie miała z Thomasem kontaktu od maja 2018 roku, czyli właśnie od momentu wycieku prywatnej korespondencji.

Czasopismo wzniecił spór pomiędzy Meghan Markle, a jej ojcem - wyjawił prawnik.

Co istotne, David Sherborne powiedział także, że przed publikacją prywatnej korespondencji stosunki Meghan i jej ojca były "całkiem ciepłe".

Dlaczego Meghan Markle pozwała gazetę?

Nie od dziś wiadomo, że brytyjska prasa od zawsze była wyjątkowo negatywnie nastawiona do Meghan Markle. W 2018 roku gazeta "Mail on Sunday" przekroczyła granicę i opublikowała wiadomości, które żona Harry'ego wymieniała ze swoim ojcem. Wysłane przez aktorką SMS-y stawiały ją w negatywnym świetle: wytykała Thomasowi różne życiowe błędy i fakt, iż nie był obecny na jej ślubie. Wnuk brytyjskiej monarchini zapowiedział, że nie pozwoli na to, by prasa traktowała jego żonę w ten sam podły sposób, w jaki obchodziła się z jego matką, manipulując wyrwanymi z kontekstu zdaniami.