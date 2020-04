Violę i Adama z "Hotelu Paradise" połączyło gorące uczucie. Zdradziła nam, czy dalej są razem [KOŁO PLOTKA EXTRA]

Wiele wskazywało na to, że Viola Nowasielska znalazła w programie "Hotel Paradise" uczucie. Razem z Adamem zapewniali, że połączyło ich coś ważnego i mają do siebie słabość. Odpadli tuż przed finałem, a ich fani liczyli na to, że będą razem także po zakończeniu nagrań. Jak jest w rzeczywistości? Tylko nam Viola zdradziła, jak teraz wyglądają ich relacje.

