Aleksandra Żebrowska już niedługo urodzi kolejne dziecko. Ciążowy brzuch jest już bardzo duży i coraz trudniej jest go ukryć przed obserwatorami na Instagramie. Nic więc dziwnego, że żona Michała Żebrowskiego ostatnio częściej chwali się swoimi krągłościami w sieci. Jeszcze kilka tygodni temu jej brzuch był na tyle niewidoczny, że fani zdążyli się zaniepokoić.Ciężarna Żebrowska szybko rozwiała jednak wszelkie wątpliwości.

Ola Żebrowska pokazała duży ciążowy brzuch

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski są już małżeństwem od ponad dekady. Doczekali się dwójki pociech, Franciszka i Henryka, a ich najstarszy syn skończył niedawno dziesięć lat. Jakiś czas temu Ola poinformowała na swoim Instagramie, że jest w trzeciej ciąży, a niedługo potem udostępniła wideo, na którym pokazała zaokrąglony brzuszek.

Ostatnio Żebrowska po raz kolejny pochwaliła się ciążowymi krągłościami. Żona aktora pokazała zestawienie dwóch zdjęć. Na obu stoi przy lodówce. Różnią się jednak rozmiary jej brzucha. Na drugiej fotce jest już naprawdę spory.

Porównanie zdjęć rozbawiło internautów, o czym dali znać w komentarzach.

Tyle ziemniaków zjadłaś.

Trochę pojadłaś.

Tak się kończy nocne podjadanie? O mamo! Kończę z tym - piszą.

Nie wiadomo, w którym miesiącu ciąży jest Aleksandra Żebrowska. Rozmiary jej brzuszka wskazują jednak na to, że rozwiązanie zbliża się coraz większymi krokami. Póki co, para nie zdradziła płci swojego dziecka. Przypomnijmy, że tej wiosny na świat przyjdą też dzieci Anny Lewandowskiej i Małgorzaty Rozenek. To się nazywa baby boom!