Była uczestnika "Projektu Lady" wystąpi w filmie. "Będę pracować ze znakomitymi aktorami" [TYLKO U NAS]

Patrycja Wieja jest przede wszystkim znana z pierwszej edycji programu "Projekt Lady", w którym doszła do finału i bezkonkurencyjnie go wygrała. Po programie zajęła się swoją pasją i długo utrzymywała wizerunek damy. Obecnie prowadzi własne centrum fitness, oferując zajęcia na trampolinach. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją tysiące fanów. Teraz postanowiła spróbować czegoś nowego. W udzielonym nam wywiadzie wyznała, że rozpoczyna pracę nad filmem "Wojowniczka" w reżyserii Łukasza Powagi i Martyny Rejent. Jak się przygotowuje do nowej roli?

Patrycja Wieja zagra w filmie

Okazuje się, że trenerka bardzo cieszy się z nowej roli, którą zagra. Choć nie mogła wiele zdradzić na temat produkcji, trzeba przyznać, że zapowiada się bardzo ciekawie.

Bardzo się cieszę, że będę brała udział w czymś nowym. Główna rola to nie lada wyzwanie, do którego staram się podchodzić bardzo profesjonalnie. Aktywnie uczestniczę w warsztatach aktorskich online wraz z profesjonalistami - zaczęła.

Patrycja zdradziła, że w filmie będziemy mogli zobaczyć kilka wielu znanych aktorów.

Dowiedziałam się również, że będę pracować wraz ze znakomitymi aktorami, dlatego nie mogę się doczekać, kiedy dostanę informację o kim mowa i z kim będę miała przyjemność pracować na planie.

Jak wcześniej wspomniała, zagra główną postać. Zdradziła nam także, jaka ona będzie.

Postać, którą zagram w filmie, jest fantastyczną osobą, która mimo traumatycznych przeżyć w czasach młodości, jest przykładem, że nie wolno się nigdy poddawać i zawsze powinno się walczyć o swoje marzenia.

Celebrytka podkreśla również, że warto jest czekać na film, ponieważ jej treningi MMA nie dzieją się bez przyczyny. Zapewne tytułowa postać to zawodniczka MMA z trudną przeszłością.

Z niecierpliwością czekamy na więcej szczegółów!