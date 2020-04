"Too Hot to Handle" to nowy hit Netfliksa! Gorącym singlom płacą za to, że nie uprawiają seksu

Śmiało można powiedzieć, że programy randkowe przeżywają ostatnio drugą młodość. W Polsce hitami są między innymi "Love Island" oraz "Hotel Paradise". Siostrzane formaty święcą triumfy także za granicą. Nic więc dziwnego, że Netflix postanowił stworzyć własne reality show. Po cieszącym się niebywałą popularnością "Love is Blind" na platformę trafił nowy program randkowy - "Too Hot to Handle".

"Too Hot to Handle" - co chodzi?

Show "Too Hot to Handle" na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina "Love Island". Grupa seksownych singli mieszka w luksusowym domu, a ich zadanie polega na tym, aby połączyć się w pary. Widzowie będą śledzić miłosne perypetie uczestników, jednak jest jeden haczyk. Nie można uprawiać seksu, całować się, ani masturbować . Za każdą seksualną aktywność będą im zabierane pieniądze z wygranej. Ta wynosi 100 tysięcy dolarów. Za całowanie się uczestnikom zabierane są 3 tysiące dolarów, a za seks 20 tysięcy. Już w zwiastunie widać, że pozornie łatwe zadanie nie raz przerośnie uczestników.

"Too Hot to Handle" - uczestnicy

Francesca Farago

Francesca ma 25 lat i pochodzi z Kanady. Jest influencerką, a na Instagramie relacjonuje swoje egzotyczne podróże. Swego czasu spotykała się z producentem muzycznym Diplo, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

Nie lubi stabilnych związków. Mimo to na wewnętrznej stronie ust ma wytatuowane imię byłego chłopaka.

Harry Jowsey

21-letni Australijczyk ma za sobą udział w innym randkowym show. Dwa lata temu wygrał nowozelandzki program "Heartbreak Island". Zaledwie kilka dni po finale zerwał ze swoją partnerką Georgią Bryers. Niedługo później zamieszkał z kolejną kobietą.

Rhonda Paul

27-letnia Rhonda z Atlanty znudziła się tradycyjnym randkowaniem. Jest opisywana jako osoba, która może mieć każdego mężczyznę i "nie pozwoli nikomu stanąć na jej drodze". Brzmi groźnie.

Sharron Townsend

Sharron ma 25 lat i mieszka w New Jersey. Na co dzień pracuje jako trener osobisty. Prowadzi również zajęcia zapaśnicze dla dzieci. Jeśli chodzi o wygląd, to sam przyznaje sobie 10/10. Coś może być na rzeczy - w 2018 roku został okrzyknięty Misterem stanu Pensylwania.

David Birtwistle

David z Londynu jest byłym graczem rugby z dyplomem inżyniera. Niewykluczone, że zgłosił się do programu, aby zapomnieć o swojej byłej dziewczynie, która niedawno zaręczyła się z synem Hugh Hefnera.

Haley Cureton

Haley pochodzi z Florydy i studiuje biznes. W wolnym czasie udziela się jako wolontariuszka w schronisku dla zwierząt. Ma tatuaż w "nieznanym języku", ale nadal nie wie, co oznacza.

22-latka nie ukrywa, że interesują ją zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie ma też większych oporów przed opowiadaniem o swoim życiu łóżkowym.

Matthew Smith

Amerykańscy widzowie mogą kojarzyć go z programu "Top Model". Matthew nie należy do nieśmiałych ludzi. Chętnie podkreśla, że lubi kąpać się nago w morzu. Ma 29 lat.

Kelechi "Kelz" Dyke

27-letni Kelz urodził się w Austrii, ale w wieku 13 lat przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Aktualnie pracuje jako starszy konsultant ds. rekrutacji. Jest najstarszym z ośmiorga dzieci.

Nicole O'Brien

Nicole ma 23 lata. Aktualnie zajmuje się marketingiem, ale wcześniej pracowała na jachtach, gdzie bawili się między innymi Kanye West i Justin Bieber. Twierdzi, że bywa samolubna i rzadko kiedy godzi się na kompromisy.

Chloe Veitch

19-letnią Chloe jest opisywana jako kobieta "świadoma swojego seksapilu" i pewna siebie w uwodzeniu mężczyzn. Do tej pory nie miała jednak szczęścia w miłości. Kiedyś wytatuowała sobie na obojczyku imię chłopaka, którego znała zaledwie dwa tygodnie.

Bryce Hirschberg

Bryce ma 29 lat i mieszka na łodzi razem z bratem. Na co dzień zajmuje się relacjonowaniem ich imprezowego stylu życia w mediach społecznościowych. Rdzenny Kalifornijczyk szczyci się tym, że wyreżyserował, wyprodukował i zagrał w filmie "Counterfitters". Można go obejrzeć za darmo na YouTube.

Kori Sampson

24-latek pracuje jako model i trener osobisty. Jego pasją są podróże i imprezy. Bawił się już między innymi na Ibizie, w Amsterdamie i w Tajlandii. Ma wybuchowy charakter.

Lydia Clyma

23-letnia Lydia wcześniej brała udział w innych programach telewizyjnych. Można było zobaczyć ją między innymi w "Sex Clinic" i "Ibiza Weekender". Clyma do programu dołączyła w późniejszych odcinkach.

Madison Wyborny

Madison również nie brała udziału w show od pierwszego odcinka. Być może dlatego miała problemy w nawiązaniu relacji z innymi uczestnikami?

Jak widać do "Too Hot to Handle" trafiła mieszanka iście wybuchowa. Jedno jest pewne - nawet jeśli w programie nie znajdą miłości, to na pewno zyskają chwilową popularność. Od razu widać, że napaleni single mają ogromne parcie nie tylko na seks, ale też na sławę.