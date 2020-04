Książę Karol opublikował urocze zdjęcie z wtulonym w niego księciem Louisem. Fani: Jakie to słodkie!

Dokładnie 23 kwietnia książę Louis skończył dwa latka. To wyjątkowy dzień w rodzinie królewskiej, jednak zważywszy na sytuację brytyjska monarchia nie można go celebrować w odpowiedni sposób. Dziadek księcia Louisa, książę Karol, z okazji urodzin pokazał przepiękną fotografię, która pojawiła się na jego oficjalnym profilu na Instagramie. Widzimy na nim księcia Louisa wtulonego w dziadka.

Książę Karol opublikował fotografię z wnukiem, księciem Louisem

Zdjęcie księcia Louisa i księcia Karola zachwyciło wszystkich. Jest czarno-białe i przedstawia dziadka, który tuli do siebie wnuka.

Wszystkiego najlepszego dla księcia Louisa, który kończy dziś dwa latka. Mały książę radośnie przytula swojego dziadka księcia Walii - czytamy pod zdjęciem.

Zdecydowanie zachwyt internautów jest zrozumiały. W końcu rzadko możemy zobaczyć członków brytyjskiej rodziny królewskiej w takim wydaniu. Pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele miłych słów.

Co za przepiękne zdjęcie.

O mój Boże! Jakie to słodkie!

Kocham to zdjęcie. Jest fantastyczne - czytamy.

Książę Louis urodziny

Książę Louis przyszedł na świat 23 kwietnia w szpitalu św. Marii w luksusowym skrzydle Lindo Wing. Jest najmłodszym dzieckiem księcia Williama i księżnej Kate. Jest także piąty w kolejce do brytyjskiego tronu. Rodzice księcia Louisa, jak co roku opublikowali jego zdjęcia na Instagramie, które wykonała sama księżna. Co ciekawe, ten dzień jest ważny dla brytyjskiej rodziny królewskiej z dwóch powodów. To również dzień urodzin księżnej Kate.