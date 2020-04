Ellen DeGeneres przez lata była uważana za jedną z najmilszych osób w amerykańskiej telewizji. Popularność przyniosło jej prowadzenie własnego talk-show, gdzie przeprowadza wywiady nie tylko z gwiazdami światowego formatu, ale też (choć rzadziej) internetowymi celebrytami i "zwykłymi" ludźmi o inspirujących życiorysach. Pierwsza rysa na jej idealnym wizerunku pojawiła się kilka miesięcy temu, kiedy transseksualna youtuberka opowiedziała o kulisach swojego wywiadu w programie Ellen. Zaskoczyło ją to, że DeGeneres wcale nie jest tak uprzejma i życzliwa, na jaką się kreuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Miley Cyrus wystartowała z własnym talk show na Instagramie

Ellen DeGeneres znów w ogniu krytyki

Po tym jak NikkieTutorials opowiedziała o swojej wizycie w "The Ellen DeGeneres Show" w internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej wyznań osób, które także zawiodły się postawą prezenterki. Na jakiś czas sprawa ucichła, jednak o Ellen znów jest głośno. Tym razem pogrążyli ją współpracownicy.

Jak donosi "Variety", członkowie ekipy talk-show Ellen są oburzeni tym, jak zostali potraktowani przez produkcję i prowadzącą. Przy realizacji programu pracowało do niedawna ponad 30 osób. Przez miesiąc nikt z nich nie otrzymał pisemnej informacji o wymiarze godzin pracy oraz pensji. Czara goryczy przelała się w momencie, gdy DeGeneres niespodziewanie zatrudniła zewnętrzną ekipę do nagrań show w jej domu bez udziału publiczności.

Dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia zatrudnieni od lat pracownicy dowiedzieli się, że może czekać ich obniżka pensji o 60%, mimo że program jest cały czas emitowany w telewizji - czytamy na łamach "Variety".

Obecnie tylko cztery osoby z pierwotnej ekipy pracują przy realizacji "The Ellen DeGeneres Show". Branża telewizyjna zmaga się obecnie z kryzysem, jednak to nie upoważnia nikogo do przedmiotowego traktowania pracowników. Trzeba przyznać, że zachowanie Ellen gryzie się nieco z jej codziennym nawoływaniem widzów do "bycia miłym". Ta sytuacja z pewnością nie uciszy zamieszania wokół jej coraz mniej perfekcyjnego wizerunku.