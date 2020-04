Aaron Carter spodziewa się dziecka! Miesiąc temu matka jego dziecka została aresztowana

Show-biznes to specyficzne środowisko i bywa szczególnie szkodliwe dla dzieci. Rozpoczynanie kariery w bardzo młodym wieku może przynieść opłakane skutki w późniejszych latach. Przekonały się o tym między innymi Lindsay Lohan i Amanda Bynes. Obie panie od lat borykają się z uzależnieniami i innymi problemami.

Do niechlubnego grona dziecięcych gwiazd, które nie skoczyły dobrze, należy również Aaron Carter. Szczytem jego kariery był przełom lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. To właśnie wtedy nagrywał płyty dla nastoletnich fanek. Potem było już gorzej. Kilkukrotnie złapano go za jazdę pod wpływem używek oraz posiadanie narkotyków. W ostatnim czasie przyznał, że cierpi na wielorakie zaburzenia psychiczne. Jego brat Nick Carter wystąpił o zakaz zbliżania się dla Aarona. Otrzymał go.

Czyżby w życiu Aarona wreszcie zaświeciło słońce? Zagraniczne media donoszą, że były idol nastolatek zostanie ojcem. Muzyk ogłosił radosną nowinę podczas transmisji na Instagramie. Jak zdradził później w rozmowie z "People", od dłuższego czasu starali się zajść w ciążę z partnerką.

Oboje tego chcieliśmy. Obecnie skupiam się na tym, żeby być jak najlepszym ojcem - przyznał.

Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia z życia Cartera, jesteśmy nieco zaskoczeni decyzją o założeniu rodziny. Historia jego związku z Melanie Martin jest krótka, ale burzliwa. Para zaczęła spotykać się w styczniu tego roku. Rozstali się pod koniec marca, po tym jak dziewczyna została aresztowana za przemoc domową. Mimo wszystko mamy nadzieję, że 32-latek poradzi sobie z nową rolą w swoim życiu.