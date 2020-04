Książę Louis skończył dwa lata. Pałac pokazał urocze zdjęcia solenizanta. Zrobiła je sama księżna. Internauci: Jest dublerem Kate

23 kwietnia to ważny dzień dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Właśnie wtedy swoje urodziny obchodzi książę Louis - najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate. W tym roku chłopiec skończył dwa lata. Przypomnijmy, że Louis jest piąty w kolejce do tronu, ma więc niewielkie szanse na koronę. Na króla szykowany jest za to jego starszy brat George.

Urodziny księcia Louisa

Zgodnie z niepisaną tradycją przy okazji urodzin dzieci Williama i Kate do sieci trafią zdjęcia małego solenizanta wykonane przez samą Middleton. Nie inaczej było tym razem. Na oficjalnym profilu Pałacu Kensington na Instagramie pojawiły się już okolicznościowe fotografie Louisa. Księżna Kate zrobiła je w kwietniu tego roku.

Dzielimy się fragmentem prac księcia Louisa tuż przed jego urodzinami - czytamy w poście.

Uwagę zwracają dłonie chłopca. Są umazane w farbie. Na kolejnym zdjęciu zagadka zostaje rozwikłana. Louis ubrudził się, odbijając swoje dłonie na okolicznościowych kartkach. Te, jak donoszą media, trafią do pracowników NHS (brytyjski NFZ) w ramach podziękowania za ich szczególnie ciężką pracę w ostatnich tygodniach.

Najnowsze zdjęcia Louisa rozczuliły internautów. W komentarzach nie szczędzą mu życzeń i miłych słów. Wiele osób twierdzi też, że chłopiec coraz bardziej przypomina swoją mamę.

Jest dublerem Kate.

Wygląda zupełnie jak mama.

Przeuroczy książę - piszą.

Coś rzeczywiście jest na rzeczy. Widać też, że Louis, podobnie jak jego mama, ma zdolności artystyczne. Księciu życzymy wszystkiego najlepszego!