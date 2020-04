Młodszy brat Roksany Węgiel pozuje w eleganckim stroju. Fani nastolatki nie kryją zachwytu. "Przystojniak"

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych nastolatek w Polsce. Każdą jej mniejszą i większą zmianę wizerunku śledzą rzesze fanów, zainteresowanie wzbudzają jej nowe paznokcie czy zdjęcia bez makijażu. W czasie izolacji piosenkarka inspiruje swoich wielbicieli do aktywności fizycznej oraz udostępnia w sieci swoje "domowe" koncerty, lecz to nowe zdjęcia jej najmłodszego brata za każdym razem podbijają serca obserwatorów wokalistki.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel w ramówce TVP. Widzieliście?

Brat Roksany Węgiel na nowym zdjęciu

Roksana Węgiel ma dwóch braci: 9-letniego Maksymiliana oraz urodzonego w lutym tego roku Tymona. Piosenkarka jest silnie związana ze swoim rodzeństwem, a na jej Instagramie często pojawiają się zdjęcia z chłopakami. Ostatnio nową fotografią dwumiesięcznego syna pochwalił się tata nastoletniej gwiazdy:

Przystojniak - napisał na Instagramie Rafał Węgiel.

Rzeczywiście, w takim stroju mały Tymon jest prawdziwym przystojniakiem. Komentatorzy zauważyli, jak szybko chłopiec rośnie i jak podobny jest do siostry:

Oczka Roksanki.

Ale duży chłopak już.

Słodziaczek malutki.

Roksana Węgiel - kariera

Roksana Węgiel zyskała popularność na początku 2018 roku. Jako 12-latka wzięła udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" i pod skrzydłami Edyty Górniak doszła do finału. Swoim niezaprzeczalnym talentem wokalnym przekonała tysiące widzów i wygrała show. Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać. Kilka miesięcy później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior i po raz pierwszy w historii wygrała ją dla naszego kraju. Jej debiutancka płyta uzyskała kilka tygodni temu status platynowej, a koncertowe hale wypełnione są zawsze po same brzegi.