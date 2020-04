Kasia Dziurska robi wyprzedaż szafy i prezentuje fanom garderobę. Fan: Za te rzeczy pewnie mieszkanie bym kupił

Kasia Dziurska dała poznać się szerszej publiczności w "Tańcu z gwiazdami". Choć nie była zbytnio popularna, na parkiecie prezentowała się tak dobrze, że dotarła aż do finału. Potem szybko znalazła pracę u konkurencji, biorąc udział w "Dance Dance Dance" na antenie TVP1. Zyskała mnóstwo fanów, co przełożyło się na jej influencerskie zarobki. Właśnie pokazała w sieci swoją garderobę. Jest ogromna, a ubrań w niej co niemiara.

Kasia Dziurska pokazała garderobę

Gwiazda fitness zdecydowała się na wyprzedaż szafy. Stwierdziła, że ma zbyt wiele ubrań, w których nie chodzi i które już nie są jej potrzebne. Wrzuciła do sieci zdjęcie w olbrzymiej garderobie.

Przejrzałam całą zawartość mojej szafy z ubraniami oraz butami i znalazło się sporo rzeczy, które chętnie oddam w dobre ręce. Jak wiecie, zgłosiła się do mnie aplikacja @less_app , aby to właśnie u nich zrobić wyprzedaż. Wiem, że spore jest zainteresowanie moimi rzeczami, bo już moje konto „kasia_dziurska” hula od paru dni. Aplikacja jest zupełnie darmowa, więc zapraszam do mnie tym bardziej, że akcja ma wyjątkowy charakter.

Trenerka wyznała, że nie wybrała aplikacji przez przypadek. Cała kwota ze sprzedaży jej ubrań zostanie bowiem przekazała na szczytny cel.

Całość pieniążków, które uda mi się zebrać przez to, że kupicie ode mnie rzeczy, oddamy dla polskich szpitali. Już z góry dziękuje za Waszą pomoc. Wiem, że wspólnie możemy dużo więcej.

Fani chwalili Dziurską za jej czerwoną stylizację i pomysł na wyprzedaż, ale wyrazili też swoje zdziwienie, jak wiele ma rzeczy na półkach.

Za te rzeczy pewnie mieszkanie bym kupił.

A myślałam że ja mam dużo ubrań, bless.

Super pomysł. Świetna inicjatywa!

Chyba każda kobieta marzy o takim królestwie.