Martyna Gliwińska sama obcięła sobie włosy. Efekt? Ktoś tu chyba zaoszczędzi na fryzjerze

Martyna Gliwińska pochwaliła się efektem metamorfozy, jaką zafundowała sobie w swoim własnym zaciszu domowym. Ponieważ fryzjerzy w całym kraju nie pracują, influencerka postanowiła wziąć sprawy we własne ręce - i to dosłownie, sama bowiem ścięła swoje długie blond loki.

REKLAMA

Martyna Gliwińska sama ścięła włosy

Martyna zdecydowała się na long boba - włosy nieznacznie są teraz dłuższe, niż do ramion. Dzięki temu ucieka ciekawskim małym rączkom swojego syna - Kazik właśnie skończył miesiąc i bez wątpienia łapie w dłonie wszystko, co tylko może dosięgnąć.

Martyna Gliwińska o ocenę swojego dzieła postanowiła zapytać obserwatorów na Instagramie. W ankiecie spytała, które włosy bardziej jej pasują - czy krótkie, czy może jednak długie. Odpowiedź była jednoznaczna. Ponad 80 proc. głosów oddano na włosy krótkie, co tym bardziej może ją cieszyć, bowiem jak wiadomo, włosy raz ścięte odrastają po dłuższym czasie. Gdyby odpowiedź była inna, pozostawałyby tylko sztuczne metody wydłużania fryzury.

Martyna jeszcze nie pochwaliła się nową fryzurą w całej okazałości. Zasłania ją kapturem, maseczką (to akurat się chwali!), na zdjęciach z Kazikiem również nie widać jeszcze ostatecznego efektu. Na podziwianie musimy zatem poczekać, mamy jednak nadzieję, że projektantka wnętrz, matka dziecka Jarosława Bieniuka, niebawem pokaże, co udało się jej własnoręcznie wyczarować nożyczkami na głowie. Mamy też wrażenie, że skoro już teraz wygląda to dobrze, to być może Martyna niebawem będzie mogła w ogóle zaoszczędzić na fryzjerze...