Mogłoby się wydawać, że po kilku tygodniach epidemii Polacy zdążyli już po części przyzwyczaić się do nowej, tymczasowej rzeczywistości. Nic bardziej mylnego. W Internecie od kilku dni hulają teorie spiskowe dotyczące powstania oraz rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najsmutniejsze jest to, że powielają je osoby publiczne, których posty docierają do ogromnej liczby internautów.

Biologiczne bzdury gwiazd

Ostatnio swoimi mądrościami podzielił się Wróżbita Maciej Skrzątek. Numerolog i tarocista zaproponował obserwatorom, aby napisali na kartce pionowo nazwę wirusa, czyli CORONA, a obok dopisali liczbę, która odpowiada kolejności danej litery w angielskim alfabecie. Po ich zsumowaniu otrzymujemy wynik 66.

Jaka wychodzi liczba? A ile liter ma słowo CORONA? Jeśli zestawimy te dwie liczby ze sobą, to co widzimy? To nie żadna teoria spiskowa, to matematyka - napisał triumfalnie.

Maciejowi chodzi oczywiście o liczbę 666, a ta w niektórych kręgach jest uważana za symbol szatana. W komentarzach zrodziła się dyskusja. Wróżbita odniósł się do grupy niedowiarków w wymowny sposób.

Młodzież korzystają z porad "Szkoły z TVP" jest wyłączona z zadania - napisał w komentarzu.

Wpis zniknął już z oficjalnego profilu Wróżbity Macieja na Facebooku. Tarocista nie poddał się jednak i raz jeszcze rozłożył hasło COVID-19 na czynniki pierwsze. Nie będziemy podawali tego dalej. Wszystkich internautów zachęcamy, aby z głową podchodzili do wszelkich newsów dotyczących koronawirusa. Szczególnie wątpliwe są informacje podawane przez niesprawdzone źródła.