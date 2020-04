"M jak miłość". Kinga zażąda rozwodu! Powód? Inna kobieta

Małżeństwo Kingi i Piotrka przejdzie poważny kryzys i co gorsza, będzie o krok od rozwodu. Powodem tego będzie prawniczka Kamila Jabłońska z zaprzyjaźnionej kancelarii, która bardzo zbliży się do Piotrka. W 1513. odcinku będziemy mogli zobaczyć nagły zwrot akcji. Piotrek będzie musiał odbyć długą podróż służbową razem z koleżanką prawniczką. Jednak o tej decyzji zapomni poinformować żonę.

REKLAMA

Kinga i Piotrek z "M jak miłość" mają kryzys

Piotrek, zamiast powiedzieć Kindze o nagłym wyjeździe służbowym, wiadomość przekaże tylko swoim teściom - matce i ojczymowi Kingi. Wytłumaczy się tym, że to dla niego duża szansa zawodowa, a ze strachu przed żoną, postanowi postawić ją już przed faktem dokonanym.

Niestety Kinga tej informacji nie przyjmie dobrze. Urządzi mężowi awanturę, która nie tylko będzie spowodowana nagłym wyjazdem, ale i podróżą z seksowną prawniczką. Nie zważając na obecność mamy i ojczyma, zażąda rozwodu.

Co to ma być? Wyjeżdżasz za granicę na trzy miesiące z obcą kobietą, zostawiasz mnie samą z dziećmi i nawet nie pytasz mnie o zdanie?! Ja chyba śnię! To cios poniżej pasa. Jeśli tak to ma wyglądać, to ja żądam rozwodu! - powie.

Co na to Piotrek? Czy wizja rozwodu zmieni jego plany zawodowe? Zduński postanowi zawalczyć o żonę i użyje różnych sztuczek, by naprawić małżeństwo. Jednak mimo to nie będzie chciał zrezygnować z życiowej szansy na wyjazd.

Warto dodać, że po stronie Piotrka staną rodzice i przyjaciele, co będzie dla Kingi jeszcze trudniejsze.

Jeżeli chcecie zobaczyć dalsze losy rodziny Zduńskich, koniecznie obejrzyjcie odcinek. Mamy jednak nadzieję, że nie ziści się najgorszy scenariusz. W końcu Kinga i Piotrek są jedyną parą, która przetrwała od początku serialu.