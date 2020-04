Mateusz i Matylda Damięccy pochodzą z aktorskiej rodziny. To w pewnym stopniu ułatwiło im rozpoczęcie karier. Swego czasu oboje uchodzili za jeno z najbardziej znanych rodzeństw w polskim show-biznesie (póki co nikomu nie udało się przeskoczyć popularności braci Golec). W ostatnich latach zrobiło się o nich jednak nieco ciszej. Matylda porzuciła telewizję na rzecz teatru, z kolei Mateusz nadal bywa zarówno na małym, jak i dużym ekranie, ale znacznie rzadziej.

Damięccy na basenie

Aktorstwo nie jest jedyną pasją Mateusza i Matyldy Damięckich. Rodzeństwo dba również o tężyznę fizyczną, a sport jest obecny w ich życiu od najmłodszych lat. Ostatnio aktorka pokazała na swoim Instagramie zdjęcie sprzed blisko 20 lat. Zostało ono wykonane podczas Mistrzostw Polski Aktorów w Pływaniu w 2001 roku. Na fotce Mateusz i Matylda pozują w strojach kąpielowych.

Ja to zawsze umiałam bywać - zażartowała w opisie Damięcka.

Internauci od razu zwrócili uwagę na wysportowane sylwetki rodzeństwa. Nie szczędzili im komplementów.

Forma zrobiona zanim to było modne.

Ale czad.

Jak są wspaniali rodzice, to są też i wspaniałe dzieci - piszą w komentarzach.

W ostatnim czasie Mateusz Damięcki szczególnie dba o swoją sylwetkę. To dlatego, że w filmie "Furioza" gra Goldena, dla którego pojedynki na pięści oraz świat z twardymi zasadami to codzienność. Aby wypaść wiarygodnie musiał zacząć regularne treningi pod okiem specjalisty. To zaowocowało przyrostem masy mięśniowej. Trzeba przyznać, że na okładce "Men's Health" muskulatura Damięckiego wyglądała bardzo imponująco.