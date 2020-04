W maju ubiegłego roku Izabela Janachowska została mamą. Organizatorka ślubów i jej mąż, Krzysztof Jabłoński, powitali na świecie syna, któremu nadali imiona Christopher Alexander. Gwiazda relacjonowała przebieg ciąży w mediach społecznościowych, a teraz chętnie dzieli się z fanami swoją nową rodzicielską codziennością. Ostatnio przypomniała zdjęcie z wakacji, które zostało wykonane zaledwie kilka miesięcy po porodzie.

Izabela Janachowska: Ciąża to nie jest powód do żartów

Izabela Janachowska w pociążowej formie

Mama Christophera Alexandra jeszcze długo po porodzie twierdziła, że nie udało jej się w pełni wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Ostatnio przypomniała swoim instagramowym obserwatorom fotkę z egzotycznych wakacji, które miały miejsce rok temu. Janachowska mówiła później w wywiadach, że nie pozbyła się wtedy jeszcze krągłości. Trudno nam ich się jednak doszukać! Świeżo upieczona mama wygląda na zdjęciu jak rasowa modelka.

Co prawda brzuch schowała częściowo za różową sukienką, ale i tak nie wygląda on tak, żeby się go wstydzić. Przeciwnie! Wiele mam (i nie tylko) z pewnością zazdrości Janachowskiej figury. Wystarczy spojrzeć na komentarze.

Przepięknie wyglądasz.

Zniewalająca.

Jest pani prześliczna - piszą internauci.

Co skusiło Izabelę do pokazania tego zdjęcia? Nie jest tajemnicą, że gwiazda kocha podróże. Jeszcze do niedawna regularnie wyjeżdżała na wakacje. Ze względu na zamknięcie granic od ponad miesiąca jest jednak uziemiona w kraju. Opis pod zdjęciem wskazuje na to, że mimo wszystko Janachowska nie traci pogody ducha.

Żyj tym co może przynieść jutro, a nie tym, co zabrało wczoraj - czytamy.

Trudno się z tym nie zgodzić. Mamy nadzieję, że wszyscy już niedługo wrócimy do normalności.