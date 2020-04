Książę William będzie wspierał finansowo księżną Kate, jeśli się rozwiodą? Znamy szczegóły ewentualnego rozejścia

Księżna Kate i książę William do niedawna uchodzili za parę idealną. Pewną rysę na tym wizerunku spowodowały jednak ostatnie doniesienia o rzekomym romansie przyszłego króla z przyjaciółką jego żony, Rose Hanbury. Spekulowano wówczas, co by się stało, gdyby doszło do rozwodu książęcej pary. Okazuje się, że w takim wypadku Kate i William rozstaliby się na podobnych zasadach, na jakich dokonał tego książę Karol i księżna Diana.

Księżna Middleton i książę William - co w wypadku rozwodu?

Książę William i księżna Kate mają podobne porozumienia w sprawie ewentualnego życia po rozwodzie, co książę Karol i księżna Diana. Jak bowiem donosi Cheat Sheet, wnuk królowej Elżbiety II będzie nadal wspomagał finansowo swoją byłą żonę i potomstwo, tak samo, jak książę Karol łożył na wychowanie swoich synów.

Co ciekawe, w przypadku rozwodu z Williamem, księżna Kate otrzymałaby od rodziny królewskiej nowe lokum dla siebie i dzieci, ponieważ nie mogłaby dłużej mieszkać w Pałacu Kensington. Co dość oczywiste, nastąpiłby również podział opieki rodzicielskiej nad księciem Georgiem, księciem Louisem oraz księżniczką Charlotte. Niewykluczone, że dzieci zostałyby pod opieką ojca - podobnie było bowiem w przypadku opieki nad małymi Williamem i Harrym, kiedy zostali z Karolem po rozwodzie z księżną Dianą.

Jeśli książę William po rozwodzie z księżną Kate zapragnąłby ponownie się ożenić, nic nie stałoby na przeszkodzie. Tak bowiem uczynił książę Karol, stając na ślubnym kobiercu z księżną Camillą. A co z tytułem królewskim księżnej Kate? Po rozwodzie straciłaby go, chyba że Elżbieta II pozwoliłaby jej go zatrzymać - tak właśnie uczyniła w przypadku księżnej Diany.

Nic nie wskazuje jednak na to, aby w najbliższym czasie księżna Kate i jej mąż mieli się rozwieść. Słabością Williama, w przeciwieństwie do księcia Karola, nie są bowiem kobiety, a czekolada.